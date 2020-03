VIDEO | #Andratuttobene: la canzone di Alex Papale

Alex Papale con #andràtuttobene si è voluto esporre con tutto se stesso senza pseudonimo lasciando il cognome Papale e ha creato la canzone e il testo con l’intenzione di far restare a casa tutti uniti nel cuore e distanti di persona per aiutare i medici, infermieri e personale sanitario che vede come guerrieri che combattono per tutti Noi contro il Coronavirus dove simbolicamente lo sconfiggeremo e gli toglieremo la corona così facendo Re di Roma chi resta a casa. #iorestoacasa = #andràtuttobene!

A Parma i casi di positività al coronavirus, secondo i dati di lunedì 16 marzo, sono 707

Alex Papale nasce a Parma 44 anni fa di origine catanesi. Vive a Parma ed è padre di Federico di 20 anni e Iris di 8 anni e

sposato con Alby. Ha sempre musicato tutta la sua vita con pubblicià nazionali, dischi, collaborazioni nazionali e internazionali, colonne sonore di cartoni animati e atro. Iscritto in Siae da più di 20 anni è conosciuto a livello internazionale con lo pseudonimo Alex Apple e vanta la produzione di più di 100 brani tra i quali i più conosciuti “Don’t let me down”, “Viviendo” e “I want to be free” con la quale si è esibito dal vivo sul palco di radio Deejay.

