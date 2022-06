Al via il corso per il conseguimento del “Patentino Cane Speciale”

Da venerdì 1 luglio sarà operativo il corso di formazione per il conseguimento obbligatorio del “Patentino Cane Speciale” previsto nel vigente Regolamento per il Benessere e la Tutela degli Animali per i proprietari e conduttori dei cani appartenenti alle razze di cui all’Allegato 1 del Regolamento stesso. Tra queste, figurano: American Bulldog, Cane da pastore di Charplanina, Cane da Pastore dell’Anatolia, Cane da Pastore dell’Asia Centrale, Cane da Pastore del Caucaso, Cane da Pastore Maremmano Abruzzese, Cane da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila Brazileiro, Perro da canapo majoero, Perro da presa canarino, Perro da presa Mallorquin, Pit Bull, Pitt Bull Mastiff, Pit Bull Terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Rhodesian Ridgeback, Tosa inu, American Staffordshire Terrier, Bandog + molossoidi di grande taglia non iscritti ai libri genealogici ENCI-FCI, Bull Terrier, Boerboel, Cane Corso, Cane lupo cecoslovacco, Cane lupo di Saarloos, Cane Lupo Italiano, Dobermann. Saranno tenuti al corso anche i proprietari di tutti gli incroci derivanti dalle razze sopra citate.

Il patentino, per i possessori e conduttori di cani delle razze indicate, deve essere conseguito entro e non oltre il 31 dicembre 2022. Coloro che intendono acquisire un cane che rientra nell’elenco delle razze speciali dovranno conseguire il patentino prima della nuova acquisizione.

Si tratta di un percorso formativo condiviso con il Servizio Veterinario AUSL e l’Ordine dei Medici Veterinari di Parma, articolato in 10 ore di video lezioni, tenuto da medici veterinari esperti. I proprietari/conduttori potranno seguire il corso previa registrazione sul sito del Comune di Parma al seguente link: https://www.comune. parma.it/benessereanimale/ registrazione.

Per partecipare è semplice: una volta inseriti i dati si verrà automaticamente reindirizzati alle pagine del corso: https://www.comune. parma.it/benessereanimale/ corso/patentino-cane-speciale. Sarà inoltre inviata automaticamente una mail agli iscritti con i dati per l'accesso che punterà direttamente alla pagina di login: https://www.comune.parma.it/ benessereanimale/login. Una volta eseguito l'accesso si dovrà andare all’indirizzo https://www. comune.parma.it/ benessereanimale/corso/ patentino-cane-speciale.

Al termine del percorso è necessario superare un test finale consistente in una prova a quiz sul materiale oggetto del corso. Al superamento del test viene rilasciato il Patentino, scaricabile dal sito stesso, da conservare (in formato cartaceo o digitale) ed esibire in caso di controllo.

Qualora il test non fosse superato sarà possibile effettuare un solo ulteriore tentativo. In caso di esito negativo sarà necessario ripetere l’intero corso. Info: Ufficio Benessere Animale attraverso il centralino del Comune di Parma (tel. 0521-40521); email: benessere.animale@comune. parma.it.