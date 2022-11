"Glucagone spray e cani di allerta diabete nei luoghi di lavoro”

Chi soffre di diabete ha bisogno di maggiori tutele, non solo nella vita quotidiana, ma anche in quella lavorativa. Ecco perchè, da anni, Damiano Iulio si batte come attività sindacale e sociale per i diritti delle persone con diabete. Dopo la proposta di avere in glucagone spray in tutti i luoghi di lavoro, arriva la proposta – sempre indirizzata al Ministro del Lavoro – per inserire cani di allerta diabete nei luoghi lavorativi.

“Secondo gli ultimi studi nazionali – spiega Iulio – i cani allerta diabete sono un vero e proprio presidio salvavita. Il loro inserimento sarebbe un passo avanti verso una società più civile, che preserva i lavoratori fragili. Deve essere un obiettivo pragmatico, non un’utopia“. La proposta è stata depositata nelle mani della senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini e nelle prossime settimane dovrebbe arrivare in Parlamento. “Oggi – conclude Iulio – più del 7% della popolazione italiana soffre di diabete e i costi sono a carico della collettività. Non dobbiamo dimenticarlo“.