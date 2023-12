Sotto i Portici del Grano è arrivato il Pet Corner

Sotto i Portici del Grano, da oggi, è aperto il Pet Corner, sportello per la tutela della vita degli animali. Si tratta di uno spazio, al piano terra del Municipio, accanto al presidio della Polizia Locale che, nel cuore della città, mette a disposizione di tutti, un punto di ascolto e di aiuto per i proprietari di animali di affezione. Il Pet Corner è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 16.30, previo appuntamento, ai numeri 0521.218861 . 0521. 218836, oppure scrivendo a: benessere.animale@comune. parma.it. Alla sua inaugurazione hanno partecipato Lorenzo Lavagetto, Vicesindaco con delega al Benessere Animale; Donatella Signifredi, Dirigente in Staff della Segreteria Generale e Moira Balbi, Responsabile Struttura Operativa Tutela della Vita degli Animali.

Il Vicesindaco, Lorenzo Lavagetto, con delega al Benessere Animale ha commentato: “manteniamo oggi un impegno preso con il programma di mandato della Giunta guidata dal Sindaco Michele Guerra per una più ampia organizzazione dell’Ufficio Benessere Animale, sempre più capace di pronti interventi in caso di violazioni e maltrattamenti, ma anche di un costante ascolto e coordinamento tra le associazioni animaliste del territorio. Le case dei parmigiani e gli spazi urbani della città sono sempre più abitati da amici a quattrozampe, si impone un’attenzione particolare a questo tema e per avere un Comune a misura del rapporto più stretto tra cittadini e animali. Da oggi lo rappresentiamo, anche, dedicandogli uno spazio nel cuore della città.”

L’apertura del Pet Corner conferma, quindi, l’attenzione da parte dell’Amministrazione sul tema: il Settore Benessere Animale ha ampliato il proprio raggio di competenze dal polo animali d’affezione all’assolvimento della tutela degli animali a 360°. Il nuovo sportello è stato posizionato in piazza Garibaldi, per sottolineare la centralità che il tema del benessere animale riveste per il Comune: un vero e proprio sportello polifunzionale dove anche le Associazioni potranno trovare un punto di riferimento anche in tema di prevenzione del maltrattamento, oltre che fornire assistenza ad ai proprietari di animali che riscontrano difficoltà.

Al suo interno trova, infatti, una sede fissa il Nucleo Difesa Animale del Comune con il progetto #IORESTOACASA che , partito dal doloroso periodo del COVID, permette ai cittadini in difficoltà, per motivi di salute o personali, di avere un servizio di cura del proprio animali domestico, con sgambamenti quotidiani, aiuto alla spesa e trasporto dai veterinari Attività che affianca quella della presa in carico di segnalazioni di disagio, difficoltà e maltrattamenti e che ora avranno un punto di riferimento comune allo sportello. Anche Pasquale Criscuolo, Direttore Generale dell'ente ha voluto salutare con soddisfazione questa nuova realtà: "il Pet Corner è seguito da persone davvero appassionate, è un servizio vicino ai cittadini, unisce molte anime del volontariato della comunità di Parma che si occupano di animali: credo sia un servizio innovativo e un esempio per le altre città". Allo sportello, infatti, è possibile ottenere informazioni anche sulle norme e i regolamenti vigenti, sulle competenze istituzionali relative al rapporto tra cittadini e animali, sugli orari e l’ubicazione degli uffici preposti, sulla modulistica per adozioni e cambio di proprietà, sul canile comunale. Lo sportello riceve e istruisce le segnalazioni e le richieste di intervento riguardo a particolari problematiche legate ai maltrattamenti, agli interventi su popolazioni a rischio, alla segnalazione di animali rinvenuti vaganti, all’inosservanza di norme e regolamenti.

Lo sportello opera in stretta collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, con la Polizia Locale, i Corpi di guardie zoofile nazionali e cittadini il Servizio veterinario della ASL 8 e le Associazioni animaliste operanti nel territorio comunale, tutte realtà di fondamentale importanza per il territorio e per lo sviluppo del progetto. La Dirigente Donatella Signifredi ha sintetizzato come "la centralità degli animali nella società civile è stata riconosciuta dal legislatore anche nella Costituzione. Questo nuovo contenitore, che si affaccia sulla piazza, entra nel merito delle problematiche e fornisce informazioni ad ogni famiglia della città che decide di adottare un animale". La Responsabile Moira Balbi ha sottolineato come "Il Pet Corner vuole essere anche un punto di riferimento anche per le associazioni del territorio, alle quali è data la possibilità di calendarizzare una presenza all'interno dei suoi spazi".

Durante l’inaugurazione è stata anche presentata la prossima campagna di comunicazione che vedrà protagonista lo Sportello con tre grandi temi: tra cui quello dei botti di capodanno – espressamente vietati dai regolamenti comunali di polizia urbana e del benessere animale -, l’educazione civica dei proprietari per la raccolta di delle deiezioni che portano spesso all’inasprimento dell’atteggiamento di accoglienza degli animali, il grande tema dell’adozione di animali anziani.