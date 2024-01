Comune, parte il concorso per Social Media Manager

Il Comune di Parma ha pubblicato un concorso per un Funzionario Specialista Comunicazione istituzionale (Ex Categoria D), a tempo pieno e indeterminato, per la gestione e lo sviluppo del sito e dei canali social dell’Ente (Social Media Manager), anche attraverso l’apertura di nuovi canali. L’attività sarà orientata a promuovere ed integrare forme di connessione tra il Comune e la Cittadinanza, grazie a nuove forme di comunicazione.

Le attività e le funzioni riconducibili al profilo professionale cercato dal Comune di Parma sono, a titolo esemplificativo: la predisposizione del piano editoriale, editing e content management per materiali (immagini, infografica, testi e multimedia content) relativi al sito e alle pagine social istituzionali; la definizione di un piano di misurazione per i canali istituzionali web e social, monitoraggio analytics; la progettazione e creazione di contenuti testuali, grafici, audio e video; l'individuazione di soluzioni innovative e di strumenti garantiscano la costante informazione sull’attività istituzionale dell’Amministrazione.

La domanda deve essere presentata sul sito INPA - Portale del Reclutamento . Per la ricerca del concorso occorre inserire il codice: COMUNEPARMA/2024/SOCMEDMAN24. C’è tempo fino al 21 febbraio 2024 per presentare la domanda. Tutti i dettagli sono disponibili nel bando, pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Parma, nella sezione Amministrazione - Documenti e dati - Bandi e Avvisi Pubblici - Bandi di concorso.