Adiconsum: in 4 anni 250mila euro risparmiati dai cittadini

Si è tenuto nei giorni scorsi il 2°Congresso Territoriale di Adiconsum Parma e Piacenza. Adiconsum è l’Associazione a difesa dei Consumatori promossa dalla Cisl nel 1987.

Erano presenti i Segretari generali Ust Cisl Michele Vaghini, Fnp Federico Ghillani e First Giorgio Camoni.

Nel corso della relazione, il Presidente in carica, dott. Aurelio Carlo Vichi, ha ringraziato tutti gli attivisti dell'Associazione, che operano in maniera assolutamente gratuita e volontaria negli sportelli del territorio, e ha messo in evidenza che, grazie al loro impegno e nonostante le evidenti

difficoltà dovute alla pandemia, il risparmio ottenuto dai cittadini che si sono rivolti all’Associazione nell'ultimo quadriennio ha superato i 250.000 euro. Il più alto numero di pratiche riguardano la telefonia, seguite da utenze luce e gas mentre il maggior recupero deriva

da ricorsi ad arbitro bancario e finanziario per interessi sui Buoni Postali e Fallimento Dentix. Rilevanti anche le richieste di consulenza per contratti di acquisti on line, biglietti aerei, vacanze, mutui e finanziamenti.

Al termine del Congresso si è provveduto al rinnovo delle cariche. La nuova Segreteria Territoriale è composta, oltre che dal dott. Vichi (confermato Presidente) da Gianna Cassani, Antonio Pastorino e Michele Paradiso.