Ferragosto tra pievi, musei e castelli: week end ricco di eventi

Venerdì 14 agosto

Arena Estiva cinema Astra

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.15 proiezione del film La belle époque. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50. È possibile prenotare un biglietto non numerato scrivendo un messaggio o whatsapp al numero 3662376453 entro le 19.00. Il biglietto si potrà ritirare dalle 20.15 fino alle 20.45 alla cassa della sala interna. In caso di maltempo le proiezioni si terranno all’interno. Per informazioni tel. 0521960554.

Arena Estiva cinema D’Azeglio

Strada D’Azeglio, 33

Alle 21.30 per il ciclo Gran cinema Italia proiezione del film Favolacce. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50 per anziani, studenti, personale e pensionati Barilla, Tep, Carta Doc Chiesi Farmaceutici, Dipendenti Efsa. Ingresso gratuito per le proiezioni nelle serate di lunedì sponsorizzate da Efsa. Ingresso 1,00 € per le proiezioni nelle serate di martedì sponsorizzate da Efsa, parte dell'incasso sarà devoluto in beneficenza. La prenotazione per le serate sponsorizzate da Efsa è facoltativa, ma consigliata scrivendo a: EFSA4Parma2020@efsa.europa.eu

Per informazioni tel. 0521281138.

Dopocena a Casa Verdi. Un Museo, di notte, come non l’avete mai visto

Casa Natale Giuseppe Verdi - Roncole Verdi

Alle 21.00, 21.45 e 22.30 partenza visite (25 minuti circa). Visite guidate in notturna alla luce di lanterne. Al termine di ogni tour guidato verrà offerto ai visitatori un ammazzacaffè, gentilmente messo a disposizione da Faled Distillerie srl di Roccabianca. Gli ingressi e le visite saranno regolamentati secondo le ultime disposizioni in materia di prevenzione sanitaria, disposte dalle pubbliche autorità. E’ necessario munirsi di mascherina. Costo intero euro 10,00, ridotto euro 7,00. Prenotazione consigliata. Per informazioni e prenotazioni tel. 052492487

oppure info@bussetolive.com

BorGuitar festival

Chiesa di Sant’Antonio - Borgotaro

Alle 16.00 concerto finale allievi delle masterclass, solisti e musica da camera. Posti limitati e distanziati in applicazione ai protocolli per il contenimento del Covid 19. Ingresso gratuito. Prenotazione consigliata tel. 052596796 attiva nelle 48 ore precedenti l’evento (esclusa la domenica) fino ad esaurimento posti.

Come quando è primavera

Piazza Centinaro - Bedonia

Alle 21.30 spettacolo teatrale presentato da ZonaFranca Parma, con Giulia Canali e Caterina Marino, regia di Marco Fasciana. Adatto da 9 anni e per tutti. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0525824765.

Storie prodigiose. Musica, letteratura, teatro e sperimentazione al Labirinto della Masone

Labirinto della Masone - Strada Masone 121, Fontanellato

Alle 21.30 performance della chitarrista e compositrice Lili Refrain. I posti sono limitati perciò è consigliato l’acquisto del biglietto prima di ciascun evento su https://shop.francomariaricci.com/storie-prodigiose.html o presso la biglietteria del Labirinto della Masone negli orari di apertura. Per informazioni tel. 0521827081 - www.labirintodifrancomariaricci.it

Sabato 15 agosto

Attività dei weekend nei Musei Civici

Castello dei Burattini - Via Melloni 3/a

Alle 11.00 presentazione del Museo: all’esterno del Castello dei Burattini verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. I visitatori proseguiranno liberamente la loro visita all’interno dello spazio espositivo rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2 Alle 16.30 presentazione del Museo: nel Chiostro, all’aperto, verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione.

Arena Estiva cinema Astra

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.15 proiezione del film Volevo nascondermi. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50. È possibile prenotare un biglietto non numerato scrivendo un messaggio o whatsapp al numero 3662376453 entro le 19.00. Il biglietto si potrà ritirare dalle 20.15 fino alle 20.45 alla cassa della sala interna. In caso di maltempo le proiezioni si terranno all’interno. Per informazioni tel. 0521960554.

Visite guidate in Castello a Torrechiara

Alle 10.30, 11.45, 15.00, 16.30, 18.00 visita in Castello. Prenotazione obbligatoria tel. 328.2250714.

Al tramonto a Torrechiara

Dalle 17.30 visita guidata all'interno del castello accompagnati da una guida professionista. Al termine della visita l'appuntamento è sulle mura del castello per degustare un calice di vino e un piatto di finger food preparati da Taverna del Castello. Costi: € 15,00 a persona (comprende visita guidata e aperitivo) oppure €7,00 solo visita guidata. Biglietto d'ingresso al castello non incluso da acquistare in loco

presso la biglietteria del museo. Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente l'evento. I partecipanti dovranno avere con sé la mascherina da indossare durante la visita guidata all'interno del castello. Consigliamo anche gel igienizzante da tenere in borsa, anche se sarà a disposizione in ufficio turistico e in castello. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521355009 iat@comune.langhirano.pr.it

Aperitivo in musica

Piazza Centinaro e Piazza Plebiscito - Bedonia

Dalle 19.00 aperitivo in musica con Elena Giorgi e Massimo Delgrosso. Per informazioni tel. 0525824765.

Notte al Museo e cielo stellato dal planetario di Bedonia

Alle 20.00 Partenza da Parma con bus e arrivo a Bedonia per le 21.30, incontro con la guida e visita notturna ai musei del Seminario. A seguire si potranno ammirare le stelle dalla terrazza del Planetario. Piccolo rinfresco. Costo senza bus euro 38,00 a

persona; con bus euro 66,00. Per informazioni e prenotazioni tel. o whatsapp a 3382581907 - 3667890161 oppure scrivi a booking@7stelleviaggieturismo.it

Dopocena a Casa Verdi. Un Museo, di notte, come non l’avete mai visto

Casa Natale Giuseppe Verdi - Roncole Verdi

Alle 21.00, 21.45 e 22.30 partenza visite (25 minuti circa). Visite guidate in notturna alla luce di lanterne. Al termine di ogni tour guidato verrà offerto ai visitatori un ammazzacaffè, gentilmente messo a disposizione da Faled Distillerie srl di Roccabianca. Gli ingressi e le visite saranno regolamentati secondo le ultime disposizioni in materia di prevenzione sanitaria, disposte dalle pubbliche autorità. E' necessario munirsi di mascherina. Costo intero euro 10,00, ridotto euro 7,00. Prenotazione consigliata. Per informazioni e prenotazioni tel. 052492487

oppure info@bussetolive.com

I Parchi della Musica - Estate delle Pievi 2020

Pieve Santa Maria Assunta, Giardino - Fornovo di Taro

Alle 21.00 Concerto A ovest del mare, a est della musica. Anita Camarella & Davide Facchini duo: Anita Camarella voce/autoharp; Davide Facchini chitarra/mandolino. Musiche da Llibre Vermell de Monserrat, di P.Simon, D.Camarella. Prenotazione

obbligatoria iparchidellamusica@gmail.com oppure 0521880363.

Domenica 16 agosto

Attività dei weekend nei Musei Civici

Castello dei Burattini - Via Melloni 3/a

Alle 11.00 presentazione del Museo: all'esterno del Castello dei Burattini verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. I visitatori proseguiranno liberamente la loro visita all'interno dello spazio espositivo rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2 Alle 16.30 presentazione del Museo: nel Chiostro, all’aperto, verrà illustrato il

percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione.

Europa teatri. Estate 2020

Parco Gelati – ingresso adiacente al Teatro Europa (Via Oradour, 14)

Alle 18.00 e alle 21.00 Come quando è primavera, regia e costumi Marco Fasciana. Spettacolo adatto dai 9 anni. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno all’interno del Teatro Europa. Per prenotazioni www.comune.parma.it/prenota - tel. 0521243377 – europateatri.pr@gmail.com

Arena Estiva cinema Astra

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.15 proiezione del film Volevo nascondermi. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50. È possibile prenotare un biglietto non numerato scrivendo un messaggio o whatsapp al numero 3662376453 entro le 19.00. Il biglietto si potrà ritirare dalle 20.15 fino alle

20.45 alla cassa della sala interna. In caso di maltempo le proiezioni si terranno all’interno. Per informazioni tel. 0521960554.

Visite guidate in Castello a Torrechiara

Alle 15.00, 16.30, 18.00 appuntamento davanti al Castello, dove vi aspetta la Guida, per la visita in Castello e nel Borgo alto. Prenotazione obbligatoria tel. 328.2250714. Gli affreschi di Walter Madoi: presentazione dei restauri

Sesta Inferiore - Corniglio

Alle 16.00 Santa Messa, in occasione della festa patronale di San Rocco, alle 17.00 Presentazione dei restauri realizzati alla parete nord, sul soffitto e nella controfacciata della Chiesa di San Rocco e delle necessità future e dalle 18.00 visite guidate ai

restauri organizzate in piccoli gruppi. Prenotazione obbligatoria tel. 0521889324 – 3391817822.

Al tramonto a Torrechiara

Dalle 17.30 visita guidata all'interno del castello accompagnati da una guida professionista. Al termine della visita l'appuntamento è sulle mura del castello per degustare un calice di vino e un piatto di finger food preparati da Taverna del Castello. Costi: € 15,00 a persona (comprende visita guidata e aperitivo) oppure €7,00 solo visita guidata. Biglietto d'ingresso al castello non incluso da acquistare in loco

presso la biglietteria del museo. Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente l'evento. I partecipanti dovranno avere con sé la mascherina da indossare durante la visita guidata all'interno del castello. Consigliamo anche gel igienizzante da tenere in borsa, anche se sarà a disposizione in ufficio turistico e in castello. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521355009 iat@comune.langhirano.pr.it

Estate delle pievi

Pieve di San Pietro - Tizzano Val Parma

Alle 18.00 ABSOLute. Romanico parmense, tesori da scoprire. Visite guidate e Piccola rassegna di musica per liuto. La visita è seguita da un momento musicale su repertorio antico, pressoché coevo alla pieve, affidato ai giovani studenti di liuto e torba del Conservatorio A. Boito di Parma.