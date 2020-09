Dal Salone del Camper alla festa del Vino e la Sagra del Fungo Porcino: week end ricchissimo di eventi

Venerdì 18 settembre

Salone del Camper 2020

Fiere di Parma - Viale delle Esposizioni, 393/A

Dalle 9.30 alle 18.00 la seconda più importante manifestazione europea del caravanning e del turismo en plein air. Ingresso a pagamento; gratuito per bambini fino ai 12 anni non compiuti, persone con disabilità (occorre mostrare il documento che accerta la disabilità e l’identità) + 1 ingresso per l'accompagnatore (qualora il disabile non sia autosufficiente). Per informazioni e biglietteria online www.salonedelcamper.it

Nel segno del giglio autunno

Parco della Cittadella

Dalle 10.00 alle 19.00 mostra mercato di giardinaggio di qualità. Ingresso € 5,00; gratuito under 12 e disabili con accompagnatore. Parma Music Film Festival – VIII edizione Casa della Musica - P.le San Francesco, 1 Dalle 17.00 proiezioni ed eventi di Parma Music Film Festival, programma dettagliato sul sito www.parmamusicfilmfestival.com. Direzione Artistica M° Riccardo J. Moretti . Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria per proiezioni ed eventi. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521031170 - infopoint@lacasadellamusica.it - https://www.comune.parma.it/prenota/app/ Fondazione Teatro Due: le attività di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020

Ex Chiostro di San Cristoforo

Alle 18.30 Racconti di una notte d’estate. Le più belle storie mai scritte da William Shakespeare interpretate dagli attori dell’Ensemble Teatro Due. Tutti gli appuntamenti sono organizzati nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e distanziamento per il contrasto e il contenimento della diffusione Covid- 19. È obbligatorio ritirare i biglietti prenotati entro le ore 13.00 del giorno di spettacolo. Per informazioni e biglietteria: tel. 0521230242 - biglietteria@teatrodue.org - www.teatrodue.org

XX Festival Verdi. Scintille d'opera

Parco Ducale

Alle 20.00 Messa da Requiem. Per coro, voci soliste e orchestra. Musica di Giuseppe Verdi. Dedicato a Piero Farulli nel centenario dalla nascita. In memoria delle vittime della pandemia. Direttore Roberto Abbado, Filarmonica Arturo Toscanini e il Coro

del Teatro Regio di Parma, Maestro del coro Martino Faggiani. Per informazioni e prezzi tel. 0521203999 - www.teatroregioparma.it

Estate delle pievi

Pieve di Barbiano - Felino

Alle 21.00 gran finale dell’Estate delle Pievi con il concerto Aure voi che m'ascoltate, con un programma di musica da camera per arpa e voce interpretata dal soprano Tania Bussi e dall’arpista Lorenzo Montez. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti. Prenotazioni al numero 3343429723 dalle 9.00 alle 12.00.

Sabato 19 settembre

Escursione nel greto del torrente Parma

Dalle 9.00 alle 13.00 itinerario che si snoda lungo il greto del torrente. Lungo il percorso è possibile scoprire questo tesoro naturalistico, ma anche ammirare da un diverso punto di vista ponti e edifici dal grande valore architettonico. Per informazioni, costi e prenotazioni tel. 328.8960870 - astrea.soc.cooperativa@gmail.com

Salone del Camper 2020

Fiere di Parma - Viale delle Esposizioni, 393/A

Dalle 9.30 alle 18.00 la seconda più importante manifestazione europea del caravanning e del turismo en plein air. Ingresso a pagamento; gratuito per bambini fino ai 12 anni non compiuti, persone con disabilità (occorre mostrare il documento che accerta la disabilità e l’identità) + 1 ingresso per l'accompagnatore (qualora il disabile non sia autosufficiente). Per informazioni e biglietteria

online www.salonedelcamper.it

Nel segno del giglio autunno

Parco della Cittadella

Dalle 10.00 alle 19.00 mostra mercato di giardinaggio di qualità. Ingresso € 5,00; gratuito under 12 e disabili con accompagnatore.

Dall’alto di San Francesco del Prato

Chiesa di San Francesco del Prato - Piazzale San Francesco, 4

Nei weekend (sabato e domenica) dal 19 settembre all’8 novembre 2020 riprendono le speciali visite guidate in quota, che permettono di osservare da vicino il rosone a 16 raggi, creato nel 1462 da Alberto da Verona, circondato dalla grande cornice di terracotta policroma. Durata circa un’ora. Le visite avverranno solo previa prenotazione via telefono al numero 371 1663004 (dalle 17.00 alle 20.00) o tramite

mail all’indirizzo: visite@sanfrancescodelprato.it Per informazioni www.sanfrancescodelprato.it

Visita guidata alle collezioni del Museo

Museo Glauco Lombardi – Strada Garibaldi, 15

Alle 10.30 visita guidata alla scoperta dei protagonisti delle collezioni, Maria Luigia d'Asburgo e Napoleone Bonaparte. Per piccoli gruppi (min 4-max 9 persone). Prenotazione obbligatoria alla mail glaucolombardi@libero.it o al tel. Museo 0521233727. Partecipazione € 8,00.

Attività weekend ai Musei Civici

Castello dei Burattini - Strada Melloni, 3/a

Alle 11.00 e alle 16.30 doppio show della Compagnia I Burattini dei Ferrari. Ore 11: La favola delle teste di legno; alle 16.30 La fonte portentosa. Gli spettacoli si terranno presso il Giardino Segreto – spazio esterno al Castello dei Burattini. È richiesta la

prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota entro le ore 17.00 di venerdì 18 settembre.

Alle 15.00 presentazione del Museo. All’esterno del Castello dei Burattini verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. I visitatori proseguiranno liberamente la loro visita all’interno dello spazio espositivo rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. La mia città geometrica. In Pinacoteca, prosegue l’esposizione di alcuni dei capolavori della Collezione Barilla di Arte Moderna. Sino a fine settembre si potrà vedere dal vivo l’opera astratta dell’artista parmigiano Atanasio Soldati, Composizione. Il quadro, uno scorcio sui tetti di Parma, ispirerà i bambini nella creazione del loro capolavoro: una

rielaborazione di panorami della propria città attraverso l’uso di tante forme geometriche. L’attività si svolgerà all’aperto, nel Chiostro, e per un numero limitato di 6 bambini. I piccoli partecipanti dovranno portare il proprio astuccio personale con matite colorate e pennarelli; noi forniremo il materiale cartaceo. Mascherina obbligatoria sopra i 6 anni. È richiesta la prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota entro le ore 12 di sabato 19 settembre. Alle 16.30 presentazione del Museo. Nel Chiostro, all’aperto, verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione.

Parma Music Film Festival – VIII edizione

Cinema Astra – P.le Volta, 3

Dalle 15.30 proiezioni ed eventi di Parma Music Film Festival, programma dettagliato sul sito www.parmamusicfilmfestival.com. Direzione Artistica M° Riccardo J. Moretti. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria per proiezioni ed eventi. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521031170 - infopoint@lacasadellamusica.it - https://www.comune.parma.it/prenota/app/

XX Festival Verdi. Scintille d'opera

Ridotto del Teatro Regio - Strada Garibaldi, 16/a

Alle 17.00 Prima che si alzi il sipario: Ernani. Incontro di presentazione a cura di Giuseppe Martini. Con Allievi del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, coordinamento musicale Donatella Saccardi. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su www.teatroregioparma.it

Fondazione Teatro Due: le attività di settembre, ottobre,

novembre, dicembre 2020

Ex Chiostro di San Cristoforo

Alle 18.30 Racconti di una notte d’estate. Le più belle storie mai scritte da William Shakespeare interpretate dagli attori dell’Ensemble Teatro Due. Tutti gli appuntamenti sono organizzati nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e distanziamento per il contrasto e il contenimento della diffusione Covid-19. È obbligatorio ritirare i biglietti prenotati entro le ore 13.00 del giorno di spettacolo. Per informazioni e biglietteria: tel. 0521230242 - biglietteria@teatrodue.org

- www.teatrodue.org

La festa del vino e dei sapori

Piazza Ghiaia

Dalle 19.00 alle 24.00 degustazioni e acquisti negli stand delle cantine in compagnia di specialità gastronomiche e street food di qualità. Per informazioni tel. 3477714041.

Fondazione Teatro Due: le attività di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020

Arena Shakespeare - Piazza Goito, 1

Alle 21.00 La caduta di Troia, dal Libro II dell’Eneide di Virgilio, interpretazione di Massimo Popolizio, con Stefano Saletti e Barbara Eramo. Tutti gli appuntamenti sono organizzati nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e distanziamento per il contrasto e il contenimento della diffusione Covid-19. È obbligatorio ritirare i biglietti prenotati entro le ore 13.00 del giorno di spettacolo. Per

informazioni e biglietteria: tel. 0521230242 - biglietteria@teatrodue.org - www.teatrodue.org

Sagra del Fungo Porcino. Edizione speciale 2020

Borgo Val di Taro

Alle 9.30 apertura della fiera gastronomica (Viale Bottego), alle 10.00 apertura della mostra micologica (portici di Palazzo Manara), alle 11.00 (Via Costamezzana) showcooking con Luisanna Messeri la regina dei fornelli della TV, dalle 16.00 alle 18.00 musica popolare itinerante con Enerbia, alle 16.30 (Via Costamezzana) Outsiders, showcooking di Abatewala, ristorazione itinerante, alle

19.00 chiusura della fiera. Obbligo di mascherina all'interno dell'area fieristica di Viale Bottego e ovunque non sia possibile mantenere il distanziamento. Obbligo di mascherina per la visita alla mostra micologica. Nell'area showcooking solo posti a sedere distanziati, fino ad esaurimento posti. Tutti gli eventi sono gratuiti. Programma dettalgliato: www.sagradelfungodiborgotaro.it Per informazioni

tel. 052596796.

Sentiero d'arte a Torrechiara: percorso naturalistico tra arte,

cultura e gusto

Dalle 15.30 alle 18.00 passeggiata che attraversa le vigne dalle quali ha origine il famoso vino dei Colli di Parma per dirigersi verso Langhirano e terminare con visita al Museo del Prosciutto e piccola degustazione presso il Ristorante del Museo. Lungo

il percorso si effettueranno soste per ammirare le dieci opere realizzate da artisti contemporanei inserite in un contesto naturalistico e paesaggistico di tutto rispetto. Tariffe: intero euro 24,00 (comprende visita guidata euro 7,00, ingresso al Museo del

Prosciutto euro 5,00 e piccola degustazione di prodotti tipici accompagnata da calice di vino euro 12,00); ridotto euro 15,00 (comprende ingresso al Museo del Prosciutto euro 3,00 e piccola degustazione di prodotti tipici accompagnati da bibita euro 12,00); gratuito visita guidata fino a 10 anni. La passeggiata si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di 8 persone e per un massimo di 20

partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro le 17.00 del giorno precedente l'evento. Per informazioni e prenotazioni Iat Torrechiara Langhirano tel. 0521355009 oppure mail iat@comune.langhirano.pr.it

XX Festival Verdi. Scintille d'opera

Piazza Verdi – Busseto

Alle 16.00 e alle 18.00 Caravan verdiano: La Traviata, Lo spirito di Violetta, nell’incanto di un piccolo teatro mobile. I biglietti offerti da Sarce, sponsor di Verdi Off, dovranno essere ritirati in loco a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Prenotazione obbligatoria IAT Busseto: +39 0524 92487 – info@bussetolive.com Per informazioni www.teatroregioparma.it

Fidenza al tempo dei Farnese

Fidenza

Alle 16.30 partenza da IAT Casa Cremonini, alla scoperta delle tracce storiche e architettoniche che ancora narrano del Ducato di Parma e Piacenza. Costo euro 5,00; gratuito under 10. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente la visita tel. 052483377 - iat.fidenza@terrediverdi.it

Visita serale

Rocca Sanvitale e Museo del Vino - Sala Baganza

Una visita speciale grazie alla luce romantica e suggestiva del crepuscolo. Visita guidata di 30 minuti. Visite al Museo del Vino alle 19.00, 20.00 e 21.00; visite alla Rocca alle 19.30, 20.30 e 21.30. Costo € 5,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0521331342 - iatsala@comune.sala-baganza.pr.it

Domenica 20 settembre

Attività FIAB - Parma

Bicinsieme - FIAB Parma organizza gite in bicicletta da Parma verso il territorio circostante, verso i parchi, le colline, i Castelli o i musei. Il programma delle attività è consultabile sul sito www.fiabparma.it

Salone del Camper 2020

Fiere di Parma - Viale delle Esposizioni, 393/A

Dalle 9.30 alle 18.00 la seconda più importante manifestazione europea del caravanning e del turismo en plein air. Ingresso a pagamento; gratuito per bambini fino ai 12 anni non compiuti, persone con disabilità (occorre mostrare il documento che accerta la disabilità e l’identità) + 1 ingresso per l'accompagnatore (qualora il disabile non sia autosufficiente). Per informazioni e biglietteria

online www.salonedelcamper.it

La festa del vino e dei sapori

Piazza Ghiaia

Dalle 9.00 alle 24.00 degustazioni e acquisti negli stand delle cantine in compagnia di specialità gastronomiche e street food di qualità. Per informazioni tel. 3477714041.

Nel segno del giglio autunno

Parco della Cittadella

Dalle 10.00 alle 19.00 mostra mercato di giardinaggio di qualità. Ingresso € 5,00; gratuito under 12 e disabili con accompagnatore.

Dall’alto di San Francesco del Prato

Chiesa di San Francesco del Prato - Piazzale San Francesco, 4

Nei weekend (sabato e domenica) dal 19 settembre all’8 novembre 2020 riprendono le speciali visite guidate in quota, che permettono di osservare da vicino il rosone a 16 raggi, creato nel 1462 da Alberto da Verona, circondato dalla grande cornice di terracotta policroma. Durata circa un’ora. Le visite avverranno solo previa prenotazione via telefono al numero 371 1663004 (dalle 17.00 alle 20.00) o tramite

mail all’indirizzo: visite@sanfrancescodelprato.it Per informazioni www.sanfrancescodelprato.it

Attività weekend ai Musei Civici

Castello dei Burattini - Strada Melloni, 3/a

Alle 11.00 e alle 16.30 doppio show della Compagnia I Burattini dei Ferrari. Ore 11: Bargnocla cabaret; alle 16.30 La prova. Gli spettacoli si terranno presso il Giardino Segreto – spazio esterno al Castello dei Burattini. È richiesta la prenotazione tramite

web app www.comune.parma.it/prenota entro le ore 17.00 di sabato 19 settembre.

Alle 15.00 presentazione del Museo. All’esterno del Castello dei Burattini verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. I visitatori proseguiranno liberamente la loro visita all’interno dello spazio espositivo rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 presentazione del Museo. Nel Chiostro, all’aperto, verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione.

Parma Music Film Festival – VIII edizione

Casa della Musica - P.le San Francesco, 1

Dalle 18.00 cerimonia di premiazione. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria per proiezioni ed eventi. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521031170 - infopoint@lacasadellamusica.it - https://www.comune.parma.it/prenota/app/

Per informazioni www.parmamusicfilmfestival.com

XX Festival Verdi. Scintille d'opera

Parco Ducale Alle 20.00 Messa da Requiem. Per coro, voci soliste e orchestra. Musica di Giuseppe Verdi. Dedicato a Piero Farulli nel centenario dalla nascita. In memoria delle vittime della pandemia. Direttore Roberto Abbado, Filarmonica Arturo Toscanini e il Coro

del Teatro Regio di Parma, Maestro del coro Martino Faggiani. Per informazioni e prezzi tel. 0521203999 - www.teatroregioparma.it

Sagra del Fungo Porcino. Edizione speciale 2020

Borgo Val di Taro

Passeggiata di mezza giornata "Il bosco dei funghi: andiamo a conoscerlo?", prenotazione obbligatoria entro sabato 12 settembre alle 16.30 tel. 3403892488 - 3356272521. Alle 9.30 apertura della fiera gastronomica (Viale Bottego), alle 10.00

apertura della mostra micologica (portici di Palazzo Manara), alle 11.00 degustazione guidata (via Costamezzana), alle 16.30 showcooking comico (via Costamezzana), dalle 16.00 alle 18.00 musica popolare ligure itinerante con gli Spunciaporchi, alle

18.00 Concerto del Corpo bandistico borgotarese Musiche da film (piazza La Quara), alle 19.00 chiusura della fiera. Obbligo di mascherina all'interno dell'area fieristica di Viale Bottego e ovunque non sia possibile mantenere il distanziamento. Obbligo di

mascherina per la visita alla mostra micologica. Nell'area showcooking solo posti a sedere distanziati, fino ad esaurimento posti. Tutti gli eventi sono gratuiti. Programma dettagliato: www.sagradelfungodiborgotaro.it Per informazioni tel. 052596796.

Aperibici

Sala Baganza

Tour su due ruote per Sala Baganza: visita guidata alla Rocca di Sala Baganza, giro guidato in bicicletta tra i Boschi di Carrega e aperitivo al Ponte Verde. Prenotazione obbligatoria. info@parmapoint.it o tel. 0521603127.

XX Festival Verdi. Scintille d'opera

Piazza Verdi – Busseto

Alle 16.00 e alle 18.00 Caravan verdiano: La Traviata, Lo spirito di Violetta, nell’incanto di un piccolo teatro mobile. I biglietti offerti da Sarce, sponsor di Verdi