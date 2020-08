Week end tra musica, escursioni, cinema e visite guidate

Venerdì 7 agosto

Festa greca

Piazzale Picelli

Dalle 12.00 a mezzanotte prodotti tipici, area street food, folclore greco. Ingresso gratuito.

Parma dalle origini romane ad oggi

Alle 15.30 Incontro davanti allo IAT in Piazza Garibaldi per una visita guidata al centro storico con interni di Cattedrale e Basilica della Steccata; l' antico Ponte Romano e il Parco Ducale. Costo € 10,00 a persona. Prenotazione obbligatoria al 333 3722729 ( Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna).

Rassegna estiva 2020

Cortile d’Onore Casa della Musica - Piazzale San Francesco, 1 Alle 21.15 Punti di vista. Induo: Mihaela Costea, violino, Behrang Rassekhi, viola.Musiche di Haydn, Mozart, Beethoven, Handl-Halvorsen. In collaborazione con La Toscanini. Ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521031170 - infopoint@lacasadellamusica.it

Arena Estiva cinema Astra

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.15 proiezione del film Il grande passo, sarà presente il regista Antonio Padovan. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50. È possibile prenotare un biglietto non numerato scrivendo un messaggio o whatsapp al numero 3662376453 entro le 19.00. Il biglietto si potrà ritirare dalle 20.15 fino alle 20.45 alla cassa della sala interna. In caso di maltempo le proiezioni si terranno all’interno. Per informazioni tel.

0521960554.

Arena Estiva cinema D’Azeglio

Strada D’Azeglio, 33

Alle 21.30 per il ciclio Gran cinema Italia proiezione del film La dea fortuna. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50 per anziani, studenti, personale e pensionati Barilla, Tep, Carta Doc Chiesi Farmaceutici, Dipendenti Efsa. Ingresso gratuito per le proiezioni nelle serate di lunedì sponsorizzate da Efsa. Ingresso 1,00 € per le proiezioni nelle serate di martedì sponsorizzate da Efsa, parte dell'incasso sarà devoluto in beneficenza. La prenotazione per le serate sponsorizzate da Efsa è facoltativa, ma consigliata scrivendo a: EFSA4Parma2020@efsa.europa.eu Per informazioni tel. 0521281138.

Spazi d’ozio

Centro giovani Federale – Via XXIV Maggio

Alle 21.30 Il Teatro del Cerchio legge per te, letture per bambini con i racconti scritti dagli spettatori durante la quarantena

Ingresso libero su prenotazione obbligatoria: info@teatrodelcerchio.it - 3515337070.

Cena in questa vigna

Azienda agricola Antonio Aldini - Torrechiara

In serata cena tra i filari dell'azienda, in un lungo tavolo per pochi commensali, a lume di candela. Il menù è dei Fratelli Spigaroli e comprende aperitivo, antipasto, primo e secondo piatto, dolce, caffè e liquori. Costo a persona euro 80,00. Prenotazione

obbligatoria tel. +39 3282250714 oppure assaporaparma@assaporaparma.it

Dopocena a Casa Verdi. Un Museo, di notte, come non l’avete mai visto Casa Natale Giuseppe Verdi - Roncole Verdi Alle 21.00, 21.45 e 22.30 partenza visite (25 minuti circa). Visite guidate in notturna alla luce di lanterne. Al termine di ogni tour guidato verrà offerto ai visitatori un ammazzacaffè, gentilmente messo a disposizione da Faled Distillerie srl di Roccabianca. Gli ingressi e le visite saranno regolamentati secondo le ultime disposizioni in materia di prevenzione sanitaria, disposte dalle pubbliche autorità. E’ necessario munirsi di mascherina. Costo intero euro 10,00, ridotto euro 7,00. Prenotazione consigliata. Per informazioni e prenotazioni tel. 052492487

oppure info@bussetolive.com

Storie prodigiose. Musica, letteratura, teatro e sperimentazione al

Labirinto della Masone

Labirinto della Masone - Strada Masone 121, Fontanellato

Alle 21.30 performance di Max Collini (Offlaga Disco Pax): Max Collini legge l’indie. I posti sono limitati perciò è consigliato l’acquisto del biglietto prima di ciascun evento su https://shop.francomariaricci.com/storie-prodigiose.html o presso la biglietteria del Labirinto della Masone negli orari di apertura. Per informazioni tel.

0521827081 - www.labirintodifrancomariaricci.it

Sabato 8 agosto

Festa greca

Piazzale Picelli

Dalle 12.00 a mezzanotte prodotti tipici, area street food, folclore greco. Ingresso

gratuito.

Sabato in Oltretorrente

Alle 15.30 incontro monografico in un luogo suggestivo dell’Oltretorrente: la Chiesa di Santa Maria del Quartiere. Visita guidata della durata di 1 ora. Ritrovo: presso il luogo indicato. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. +39 348 4559176 oppure e-mail: info@artemilia.it. La prenotazione deve essere effettuata entro le ore 19.00 del giorno precedente la visita. Quota di partecipazione: 7 € adulti, 4 € dagli 8 ai 18 anni, 14 € totali per le coppie con ragazzi. Il servizio di visita guidata verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti

Parma dalle origini romane ad oggi

Alle 15.30 Incontro davanti allo IAT in Piazza Garibaldi per una visita guidata al centro storico con interni di Cattedrale e Basilica della Steccata; l' antico Ponte Romano e il Parco Ducale. Costo € 10,00 a persona. Prenotazione obbligatoria al 333 3722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna).

Arena Estiva cinema Astra

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.15 proiezione del film Cena con delitto. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50. È possibile prenotare un biglietto non numerato scrivendo un messaggio o whatsapp al numero 3662376453 entro le 19.00. Il biglietto si potrà ritirare dalle 20.15 fino alle 20.45 alla cassa della sala interna. In caso di maltempo le proiezioni si terranno

all’interno. Per informazioni tel. 0521960554.

Arena Estiva cinema D’Azeglio

Strada D’Azeglio, 33

Alle 21.30 per il ciclo I grandi film proiezione del film 1917. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50 per anziani, studenti, personale e pensionati Barilla, Tep, Carta Doc Chiesi

Farmaceutici, Dipendenti Efsa. Ingresso gratuito per le proiezioni nelle serate di lunedì sponsorizzate da Efsa. Ingresso 1,00 € per le proiezioni nelle serate di martedì sponsorizzate da Efsa, parte dell'incasso sarà devoluto in beneficenza. La prenotazione per le serate sponsorizzate da Efsa è facoltativa, ma consigliata

scrivendo a: EFSA4Parma2020@efsa.europa.eu

Per informazioni tel. 0521281138.

Concerto all'alba

Monte Castello - Bazzano

Alle 5.20 si aspetterà l'alba con il concerto di Elisa & Alex. Obbligo di mascherina e si sarà seduti a terra distanziati. Per informazioni e prenotazioni: tel. 333.4504976 oppure museo@museouomo-ambiente.it

Cena in questa vigna

Azienda agricola Antonio Aldini - Torrechiara

In serata cena tra i filari dell'azienda, in un lungo tavolo per pochi commensali, a lume di candela. Il menù è dei Fratelli Spigaroli e comprende aperitivo, antipasto, primo e secondo piatto, dolce, caffè e liquori. Costo a persona euro 80,00. Prenotazione

obbligatoria tel. +39 3282250714 oppure assaporaparma@assaporaparma.it

Alla scoperta del sentiero Viola: visita guidata nella Riserva dei Ghirardi

Case Predelle di Porcigatone - Borgo Val di Taro

Alle 15.00 partenza dal Centro Visite per la visita guidata alla scoperta del sentiero viola. Prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le 18.00 del giorno precedente. Per informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it

Al tramonto a Torrechiara

Dalle 17.30 visita guidata all'interno del castello accompagnati da una guida professionista. Al termine della visita l'appuntamento è sulle mura del castello per degustare un calice di vino e un piatto di finger food preparati da Taverna del Castello. Costi: € 15,00 a persona (comprende visita guidata e aperitivo) oppure €7,00 solo visita guidata. Biglietto d'ingresso al castello non incluso da acquistare in loco

presso la biglietteria del museo. Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente l'evento. I partecipanti dovranno avere con sé la mascherina da indossare durante la visita guidata all'interno del castello. Consigliamo anche gel igienizzante da tenere in borsa, anche se sarà a disposizione in ufficio turistico e in castello. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521355009 iat@comune.langhirano.pr.it

I Parchi della Musica

Località Pradelle di Porcigatone, prato in prossimità del Centro Visite – Pradelle di Borgotaro

Alle 18.00 Concerto Magnifique accordéon, Andrea Coruzzi fisarmonica, musiche di V.Zubitski, F.Liszt. Prenotazione a@gmail.com oppure 0521880363.

Aperitivo con musica

Piazza Centinaro e Via Garibaldi - Bedonia

Dalle 19.00 aperitivo in musica con Elena Giorgi, Alex BSide e Veronica Ruggeri. Per informazioni tel. 0525824765.

Ci vediamo in piazza

Giardino della Reggia di Colorno

Alle 21.30 Concerto: Wolk of Life, Dire Straits tibute. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni tel. 0521312545.

Dopocena a Casa Verdi. Un Museo, di notte, come non l’avete mai visto

Casa Natale Giuseppe Verdi - Roncole Verdi

Alle 21.00, 21.45 e 22.30 partenza visite (25 minuti circa). Visite guidate in notturna alla luce di lanterne. Al termine di ogni tour guidato verrà offerto ai visitatori un ammazzacaffè, gentilmente messo a disposizione da Faled Distillerie srl di Roccabianca. Gli ingressi e le visite saranno regolamentati secondo le ultime disposizioni in materia di prevenzione sanitaria, disposte dalle pubbliche

autorità. E’ necessario munirsi di mascherina. Costo intero euro 10,00, ridotto euro 7,00. Prenotazione consigliata. Per informazioni e prenotazioni tel. 052492487 oppure info@bussetolive.com

Musica in Collina

Corte Agresti - Traversetolo

Alle 21.30 Film da ascoltare. Musiche dai più grandi film, con La Toscanini Next e Roger Catino direttore e arrangiatore. Prenotazione obbligatoria. Biglietti euro 5,00 in prevendita sul sito www.biglietteriatoscanini.it oppure alla biglietteria della sede di Parma in viale Barilla 27/A. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521391339 (da martedì a sabato dalle 10.00 alle 13.00, giovedì pomeriggio anche dalle 14.00 alle 17.00) oppure biglietteria@latoscanini.it

Domenica 9 agosto

Festa greca

Piazzale Picelli

Dalle 12.00 a mezzanotte prodotti tipici, area street food, folclore greco. Ingresso gratuito.

Arena Estiva cinema Astra

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.15 proiezione del film Richard Jewell. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50. È possibile prenotare un biglietto non numerato scrivendo un messaggio o whatsapp al numero 3662376453 entro le 19.00. Il biglietto si potrà ritirare dalle 20.15 fino alle 20.45 alla cassa della sala interna. In caso di maltempo le proiezioni si terranno all’interno. Per informazioni tel. 0521960554.

Arena Estiva cinema D’Azeglio

Strada D’Azeglio, 33

Alle 21.30 per il ciclo Super essai proiezione del film Le verità. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50 per anziani, studenti, personale e pensionati Barilla, Tep, Carta Doc Chiesi Farmaceutici, Dipendenti Efsa. Ingresso gratuito per le proiezioni nelle serate di lunedì sponsorizzate da Efsa. Ingresso 1,00 € per le proiezioni nelle serate di martedì sponsorizzate da Efsa, parte dell'incasso sarà devoluto in beneficenza. La prenotazione per le serate sponsorizzate da Efsa è facoltativa, ma consigliata scrivendo a: EFSA4Parma2020@efsa.europa.eu

Per informazioni tel. 0521281138.

Estate delle pievi

Duomo di Berceto

Come pellegrini alla scoperta della Pieve: visite guidate al Duomo di Berceto e ai suoi tesori - comprensive anche di una breve passeggiata lungo la Via Francigena per scoprire antiche botteghe e portali affaccianti su di essa – coniugate allo spettacolo

all’aperto delle 21.30, durante il quale Rocco Rosignoli e Miriam Fontana propongono esibizioni di danza e pezzi musicali con violino, fisarmonica e voce. Le visite delle 15.30 e delle 17.30, per gruppi di massimo 15 persone, richiedono la prenotazione

obbligatoria al numero 329.0027969.

Pieve di San Michele - Lesignano de Bagni

Alle 18.00 percorso dal titolo ABSOLute. Romanico parmense, tesori da scoprire. Visite guidate e Piccola rassegna di musica per liuto. Alla visita segue un momento musicale su repertorio antico, pressoché coevo alla pieve, affidato ai giovani studenti di liuto e torba del Conservatorio A. Boito di Parma.

Visite guidate in Castello a Torrechiara

Alle 10.30, 11.45, 15.00, 16.45 visita in Castello e nel Borgo alto, appuntamento davanti al Castello, dove vi aspetta la Guida. Costo visita guidata euro 5,00 a persona, ingresso in Castello euro 5,00, gratuito fino a 18 anni. Prenotazione obbligatoria tel. 3282250714.

Al tramonto a Torrechiaraa

Dalle 17.30 visita guidata all'interno del castello accompagnati da una guida professionista. Al termine della visita l'appuntamento è sulle mura del castello per degustare un calice di vino e un piatto di finger food preparati da Taverna del Castello. Costi: € 15,00 a persona (comprende visita guidata e aperitivo) oppure €7,00 solo visita guidata.Biglietto d'ingresso al castello non incluso da acquistare in loco

presso la biglietteria del museo. Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente l'evento. I partecipanti dovranno avere con sé la mascherina da indossare durante la visita guidata all'interno del castello. Consigliamo anche gel igienizzante da tenere in borsa, anche se sarà a disposizione in ufficio turistico e in castello. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521355009 iat@comune.langhirano.pr.it

I Parchi della Musica

Piazza Castello - Corniglio

Alle 21.00 Concerto Movie music travel con i Filarmonici dell'opera Italiana; Gabriele Bellu violino primo; Francesco Bonacini violino secondo; Pietro Scalvini viola; Marco Ferri violoncello. Musiche di N.Rota, E.Morricone, J. Williams. Prenotazione

obbligatoria iparchidellamusica@gmail.com oppure 0521880363.

BorGuitar festival

Chiesa di San Domenico - Borgotaro

Alle 21.00 concerto dal titolo La voce della luna, con Corrado Giuffredi clarinetto e Giampaolo Bandini chitarra. Posti limitati e distanziati in applicazione ai protocolli per il contenimento del Covid 19. Ingresso gratuito. Prenotazione consigliata tel. 052596796 attiva nelle 48 ore precedenti l’evento (esclusa la domenica) fino ad esaurimento posti.