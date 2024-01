ISEE 2024, cosa cambia e come richiederlo

Dal 1 gennaio 2024 è in atto la nuova modulistica per richiedere l'ISEE. Un documento indispensabile per richiedere agevolazioni nei servizi sanitari e sociali (se l'indicatore è al di sotto di determinate soglie).

L'ISEE (che sta per indicatore della situazione economica equivalente) è, ad esempio, utile per accedere ai posti negli asili nido pubblici, per pagare meno tasse universitarie, per accedere a bonus bebè, bonus nido, reddito di cittadinanza , reddito di emergenza per Covid 19, assegno di inclusione e altro ancora.

Come richiedere ISEE 2024

Per ottenere l’ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che deve comprendere dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare. La DSU è valida dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.



La DSU può essere presentata:

all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata

al Comune

a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF)

online all’INPS attraverso il servizio dedicato

Che documenti servono per richiedere ISEE

Per la compilazione della DSU per l'ISEE occorrono i seguenti documenti:

codice fiscale e documenti di identità del dichiarante e codice fiscale di tutti i componenti

contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato, in caso si risieda in affitto

documenti che attestano i redditi percepiti nel secondo anno precedente (per il 2023 è il 2021),ovvero Modello 730 o Modello Unico e Modelli CUD (ed eventualmente documenti o certificazioni relative a redditi esenti, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef,redditi prodotti all’estero, borse e/o assegni di studio,assegni di mantenimento per coniuge e figli; dichiarazione IRAP per imprenditori agricoli

documenti che riguardano il patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto al 31 dicembre 2021, relativi a:

depositi bancari o postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi di investimento, forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio mobiliare anche detenuto all’estero; giacenza media annua di depositi bancari e/o postali; patrimonio netto che risulta dall’ultimo bilancio per lavoratori autonomi e società; certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all’estero con valore IVIE

Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà

Targa o estremi di registrazione al PRA di autoveicoli e motoveicoli con una cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto, posseduti alla data di presentazione della dichiarazione.

In caso di persone con invalidità all’interno del nucleo familiare è necessario presentare:

certificati di invalidità

spese pagate per il ricovero in strutture residenziali e per l’assistenza personale

ISEE 2024, cosa cambia

Come previsto dall’articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, del 13 dicembre 2023, n. 407, pubblicato in data 14 dicembre 2023 nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stato approvato il nuovo modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e le relative istruzioni.

La nuova modulistica sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2024, i precedenti modelli e istruzioni. Le principali modifiche e integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni per la richiesta dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), come riposta il sito dell'Inps, sono le seguenti: