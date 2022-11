Quale pc scegliere con il Cyber Monday: una guida

Archiviato il Black Friday, è tempo di altri sconti. Se con gli sconti del 'venerdì nero' non hai colto le occasioni che avresti voluto, c'è ancora tempo per fare affari. In molti attendono il mese di novembre per fare spese tecnologiche, c'è chi punta un nuovo smartphone in sconto, chi una console per divertirsi con i propri figli o amici. C'è chi, ancora, sceglie di acquistare un nuovo computer con il Cyber Monday.

Un nuovo pc in offerta con il Cyber Monday

Bene, quel momento dell'anno è arrivato. Prezzi a volte folli per acquistare un nuovo laptop, e non sapete dove battere la testa? Le possibilità sono molte, i brand che commerciano pc sono differenti e propongono caratteristiche uniche ai propri consumatori. Se non sai quale acquistare, ti sarà di certo utile una guida al miglior pc da acquistare con il Cyber Monday.

Proporre un computer in particolare è difficile, ce ne sono troppi. E se non fate acquisti online, è possibile - molto possibile - che alcuni laptop non si trovino tra gli scaffali dei negozi della grande distribuzione. Ecco dunque che una guida sui migliori pc a partire dal sistema operativo utilizzato potrebbe fare al caso vostro.

I computer Apple: i più performanti

Acquistare un MacBook Air o Pro con gli sconti del Black Friday potrebbe essere la miglior scelta che possiate fare. I computer prodotti da Cupertino, infatti, sono molto cari ma approfittare degli sconti del novembre nero è buona cosa, se vuoi un pc performante e pronto all'uso. L'unica nota stonata riguarda gli sconti, più bassi rispetto a quelli della concorrenza. Se devi acquistare un notebook nuovo, comunque, il Mac garantisce benefici difficili da riscontrare su altre 'macchine'. Eccone alcuni.

Con hardware e software performanti, tra i migliori in circolazioni e costruiti in casa

Pronti all'uso: è sufficiente aprire la scatola, accenderlo e cominciare ad utilizzarlo. L'unica configurazione iniziale riguarda la lingua e alcune impostazioni (lingua, orario, WiFi).

È semplice da utilizzare. Se non hai mai usato un notebook con MacOS , ti basteranno 5 minuti per orientarti e comprenderne i vantaggi

, ti basteranno 5 minuti per orientarti e comprenderne i vantaggi Inter-connesione immediata con gli altri dispositivi Apple: se disponi di un iPhone o di un iPad, grazie ad AirDrop la comunicazione è rapida e semplice da gestire

Nonostante le minacce, è un computer pressoché inattaccabile dai virus

I MacBook costano molto, ma alla lunga convengono. Si tratta infatti di computer in grado di mantenere le prestazioni inalterate per molto tempo. La vita media di un pc Apple è di 5 o 6 anni, contro i 2 di quelli della concorrenza. E la batteria è in grado di avere lunga autonomia.

Pc con sistema operativo Windows

La maggior parte dei computer e laptop in commercio dispongono come sistema operativo Windows di Microsoft. È possibile trovare qualsiasi tipo di notebook, a seconda delle esigenze, da quelli più performanti a quelli più economici, passando a quelli pensati per i gamer. La scelta, a differenza di Apple che punta su pochi modelli di livello, è molto alta e adatta a tutte le tasche. Con il Cyber Monday, quindi, riuscirete senza grossi problemi a trovare il computer che fa per voi, senza dover spendere il cosiddetto 'occhio della testa'. Perché acquistare un pc Windows, quindi?

Possono costare da poche centinaia di euro (se ne trovano a non più di 150) fino a diverse migliaia di euro. Chiunque, a seconda delle proprie possibilità, può acquistarne uno. E sì, esistono pc da 3/400 euro che garantiscono prestazioni di livello buono.

Con Windows 10 sono stati superati alcuni bug e difficoltà di utilizzo che spesso gli utenti ravvisavano. L'interfaccia utente è stata sensibilmente migliorata e resa più user friendly

Acer, HP, Samsung, Asus e chi più ne ha, più ne metta: tutti i colossi della tecnologia, dall'America all'estremo Oriente, producono pc pensati per montare Windows: la scelta è davvero ampia: c'è chi offre funzionalità avanzate, schermi touch screen, lettori di impronte digitali.

Sono l'ideale per chi lavoria, studia o ama trascorrere il tempo libero giocando online. Ci sono gamer che sostengono che solo con un potente computer Windows sia possibile ottenere prestazioni di livello.

Chromebook, questi sconosciuti

Quando Google lanciò dieci anni fa i primi Chromebook, in pochissimi avrebbero scommesso sulla loro longevità, eppure oggi si configurano come pc portatili affidabili e dalle indubbie potenzialità. Adatti a tutte le tasche, operano con il sistema operativo Chrome OS, che nel tempo ha saputo rinnovarsi. Se ti stai chiedendo perché comprare un Chromebook al Cyber Monday 2022, considera che:

Sono economici e garantiscono un ottimo rapporto qualità prezzo . La maggior parte si posizionano in un range di prezzo che va dai 300 ai 500 euro . Allo stesso prezzo, aziende concorrenti propongono dispositivi più scadenti

. La maggior parte si posizionano in un range di prezzo che va dai . Allo stesso prezzo, aziende concorrenti propongono dispositivi più scadenti Sono davvero veloci : Chrome OS, infatti, è garanzia Google, e gira velocemente anche con processori meno potenti e qualificati rispetto a quelli utilizzati da altri colossi della tecnologia

: Chrome OS, infatti, è garanzia Google, e gira velocemente anche con processori meno potenti e qualificati rispetto a quelli utilizzati da altri colossi della tecnologia Allo stesso modo dei pc Apple, non richiedono particolari configurazioni e garantiscono un'ottima protezione da virus e attacchi di hacker. Un aspetto da non sottovalutare, specie se si usa il pc per motivi di lavoro

Si tratta dei pc più indicati per studenti e insegnanti, in particolar modo in periodo di didattica a distanza.

