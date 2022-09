Un mese alla Tartufo Running, tre percorsi per veri trailer

Siamo a un mese dall’effettuazione della Tartufo Running, giunto alla sua 15esima edizione e in programma il 2 ottobre. La gara di Calestano (PR) è ormai una classica dello skyrunning non solo italiano. Si gareggia passando per vecchie piste e sentieri storici su percorsi che nel corso degli anni hanno accolto il meglio della corsa fuoristrada italiana e non solo. Il programma di quest’anno è stato ridotto da 4 a 3 tracciati, cancellando solo per questa stagione il percorso più lungo, da 77,8 km. Il percorso principale diventa quindi lo Skymarathon di 51,7 km per un dislivello di 2.530 metri, valido per la Crazy Skyrunning Italy Cup e che assegna 3 punti Itra. Il percorso Skytrail Monte Sporno di 28,4 km per 1.273 metri e assegna 2, quello Skytrail Decouverte di 17 km per 930 metri 1.

Sono tutti percorsi impegnativi, che richiedono una buona preparazione fisica ma soprattutto un’adeguata attrezzatura di supporto, considerando che è altamente probabile trovare condizioni climatiche difficili. La gara di 51,7 km prenderà il via da Piazza Europa a Calestano alle ore 7:00 mentre gli altri due tracciati scatteranno alle 8:00. L’arrivo per tutti è alla Baita degli Alpini, a poche centinaia di metri dalla partenza. Le iscrizioni, che si chiuderanno il 29 settembre e comunque al raggiungimento dei 150 partecipanti per ogni tracciato, ammontano a 55 euro per la Skymarathon, 35 per la Monte Sporno e 25 per la Decouverte.

Sabato grande prologo dedicato ai giovani con la Tartufo Running Kids, con iscrizione gratuita e partenza alle 15:00 dalla Baita degli Alpini per due percorsi non agonistici, di 1,7 (per Under 10) e 5,5 km (fino a 16 anni). Calestano come ogni anno si fa bella per accogliere specialisti provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa: sarà il miglior modo per celebrare l’inizio dell’autunno. Per informazioni: Skyrunning Adventure Asd, www.tartufotrail.it