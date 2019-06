Autobus impazzito a Traversetolo: l'autista è stato sospeso dal servizio

L'autista alla guida dell'autobus della linea 11, che è stato protagonista del grave episodio a Traversetolo, è stato sospeso dal servizio. Gli accertamenti sulle sue condizioni psicofisiche hanno portato ad escludere che il lavoratore stesse guidando sotto effetto di alcolici o sostanze stupefacenti. Sono in corso accertamenti per capire perché l'autista abbia iniziato a procedere a zig zag, urtando anche alcuni marciapiede, suscitando paura e preoccupazione nei passeggeri, che hanno chiamato i poliziotti. Giunti sul posto le Volanti si sono messe di traverso ed hanno bloccato il mezzo: alcuni passeggeri sono rimasti leggermente feriti.

LA NOTA DELLA TEP - Desideriamo dare riscontro ai lettori in merito all'episodio avvenuto ieri, venerdì 21 giugno, a bordo di un bus della linea 11, i cui passeggeri hanno segnalato un comportamento di guida anomalo da parte del conducente, con sbandate improvvise e brusche frenate.

L'autista - secondo quanto rilevato dai Carabinieri intervenuti - non aveva assunto sostanze alcoliche o psicotrope e si trova ricoverato in questo momento presso l'ospedale di Parma per accertamenti medici. In attesa degli esiti, è stato sospeso dal servizio.

I nostri conducenti sono selezionati e formati per offrire accoglienza e sicurezza ai nostri clienti. Quanto accaduto ieri è anomalo e senza precedenti. Sarà nostro impegno verificarne le cause per evitare che un episodio di questa gravità possa ripetersi. Vogliamo scusarci con i passeggeri per il disagio, lo spavento e per il senso d'insicurezza sofferti. Siamo fin d'ora a loro disposizione per offrire assistenza e sostegno in ogni modo possibile.

Con l'occasione, diamo ulteriore riscontro anche in merito all'episodio di maleducazione segnalato nei giorni scorsi, che ha avuto per protagonista - in negativo - un conducente della linea 9, nei confronti di alcuni passeggeri di origine straniera.

Grazie alle segnalazioni e alle informazioni fornite dai passeggeri, la persona in questione è stata identificata nel giro di poche ore e subito sospesa dal servizio.