Gara di solidarietà per la famiglia con 4 figli: i lettori di Parmatoday offrono la spesa e gliela portano a casa

La solidarietà tra le persone tende a rafforzarsi sempre di più, soprattutto in un momento di emergenza sanitaria che, a breve, rischia di trasformarsi - per molte famiglie - in una realtà di emergenza sociale. E' nata una vera e propria gara di solidarietà, tra i lettori di Parmatoday, nei confronti della famiglia di A., 26enne con quattro figli che vive a Parma all'interno di un monolocale da 40 metri quadrati e che, dopo la perdita del lavoro da parte del marito e vista l'emergenza coronavirus, si è trovata in una situazione di estrema emergenza. Non hanno, infatti, più soldi nemmeno per fare la spesa.

Poche ore dalla pubblicazione dell'articolo del 2 aprile infatti sono stati tantissimi i lettori che hanno deciso di fare un gesto concreto e donare una spesa per cercare di risolvere, nel concreto, uno dei problemi che si trova ad affrontare la donna, insieme a tutta la sua famiglia. Così già ieri pomeriggio sono arrivati i primi aiuti, sotto forma di borse piene di generi alimentari, compreso il latte e i pannollini per i bambini. La gara di solidarietà sta proseguendo anche in queste ore.