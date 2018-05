Banda dei tunnel, il Comandante Altavilla: "Ecco come li abbiamo fermati"

I carabinieri di Parma hanno sgominato un'organizzazione criminale, i cui componenti sono stati arrestati il 22 maggio, tra Parma e Giuliano in Campania. Dieci persone sono accusate di aver preso parte all'assalto alla Banca Monte Parma di via Venezia il 31 ottobre e di aver realizzato un tunnel, lungo ben 11 metri, per raggiungere il caveau della banca Bper di via Cavour. Il Comandate provinciale dei carabinieri di Parma Salvatore Altavilla commenta l'operazione portata a termine in sinergia con la Procura di Parma.