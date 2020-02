Coronavirus: primo caso a Felino

Un caso, confermato, secondo quanto riportato dal sindaco Elisa Leoni, di positività al coronavirus a Felino. Nella serata di mercoledì 26 febbraio il sindaco ha pubblicato un post su Facebook, tramite il quale comunicava la presenza di un caso in paese. "La persona, residente a Felino, proveniente dal focolaio di Codogno, è assistita dai medici: ho avuto modo di parlargli e risulta essere in buone condizioni". In un primo post il sindaco aveva parlato di caso sospetto: successivamente ha confermato il dato della positività del paziente al test per il coronovirus.

Al momento, secondo i dati ufficiali della Regione Emilia-Romagna, i casi totali sono dieci: otto uomini e tre donne si trovano nel Reparto Malattie Infettive dell'Ospedale Maggiore mentre due persone sono in isolamento domiciliare.

IL POST DEL SINDACO DI FELINO - Un Caso Coronavirus a Felino. Come Sindaco, sentite le Autorità Sanitarie Competenti, vi comunico che è in attesa di conferma la presenza di un caso sospetto Coronavirus da accertare nel nostro Comune. La persona residente a Felino, proveniente dal focolaio di Codogno, ed è attualmente assistita dai medici competenti, i quali stanno attuando tutte le procedure necessario al caso. Ho avuto modo di parlargli e risulta essere in buone condizioni. Come Amministrazione comunale di Felino, unitamente alla Protezione Civile e all’Azienda Pedemontana Sociale siamo pronti ad intervenire qualora ci fossero casi di emergenza, soprattutto persone in autoisolamento o persone anziane con ridotta mobilità, ma per ora non risulta adottare ulteriori provvedimenti. Vi chiedo di non lasciare prevalere la paura e l'allarmismo, ma a collaborare con le autorità proposte attenendosi alle indicazioni dei servizi sanitari e delle amministrazioni pubbliche. In caso di nuovi aggiornamenti provvederemo a darvene tempestiva comunicazione.