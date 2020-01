Giuseppe Bobba, il ricordo della figlia Sheyla: "Cercherò di farti brillare gli occhi per sempre"

Giuseppe Bobba, 68enne di Fontanellato, è morto l'8 gennaio, in seguito ad un terribile incidente stradale, avvenuto lungo la strada che collega Mezzano Superiore a Colorno. La sua Peugeut, sulla quale era a bordo insieme alla moglie, è uscita di strada e si è ribaltata in un campo. Per lui non c'è stato nulla da fare. Ecco il ricordo della figlia Sheyla Bobba

IL RICORDO DI SHEYLA BOBBA - "Una delle prime cose che mi hai insegnato é stato come tirare un pugno, senza rompermi il pollice: sono diventata la tua "Sceili" nonviolenta. Tu, artista e uomo di spettacolo, amavi il viola e lo mostravi, così mi hai insegnato ad essere me stessa, sempre. Avevi un sogno, un giorno me lo hai disegnato su un tovagliolo di carta, il tuo laghetto, Tolasudolsa, lo hai realizzato esattamente come volevi. Te ne sei andato troppo presto, perché avevi tante cose ancora da insegnarmi e tanto da dare a tutti noi. Ma te ne sei andato così come hai vissuto, senza badare a nulla se non alla realizzazione dei sogni. E nel tuo futuro avevi messo @Mara, la tua vita ruotava intorno alla sua presenza. Qualche giorno fa le ho chiesto se eri orgoglioso di me, mi ha risposto con un sorriso " Eri le sue pupille". Allora cercherò di farti brillare gli occhi per sempre Babbo mio. Tutto il resto lo sai e ce lo racconteremo vivendo, io qui e tu nel mio cuore

Giuseppe Bobba era molto conosciuto ed amato a Fontanellato. Originario di Fiorenzuola d'Arda faceva parte di una famiglia di circensi e, per molti anni, si era esibito come acrobata. Dal 2003 gestiva il laghetto per la pesca sportiva Tolasudolsa a Paroletta di Fontanellato. I suoi tanti amici lo ricordano con affetto.

Il funerale di "zio Willy", Giuseppe Bobba, sarà celebrato mercoledì 22 gennaio dalle 14.30 presso la Parrocchia di Santa Croce di Fontanellato