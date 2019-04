Omicidio di Filomena Cataldi, la difesa chiede il rito abbreviato per Fang: processo rinviato all'11 giugno

Omicidio di Filomena Cataldi a San Polo di Torrile. Nella mattinata di oggi, martedì 16 aprile, in Tribunale a Parma si è svolta l'udienza per il processo che vede come unico imputato con l'accusa di omicidio il 36enne cinese Guelin Fang, che ha confessato di aver massacrato la sua vicina di casa a colpi di mortaio il 22 agosto del 2018. La difesa ha chiesto il rito abbreviato: il processo è stato rinviato all'11 giugno. Fuori dall'aula lo sconforto e la rabbia dei famigliari di Filomen Cataldi.

Gli avvocati della difesa hanno chiesto l'infermità mentale per il loro assistito, già dichiarato incapace di intendere e volere da parte dello psichiatria Renato Ariatti, nominato dal Giudice dopo l'interrogatorio di Fang con le Pm Lucia Russo e Francesca Arienti. Il 36enne cinese era convinto che Filomena Cataldi e il marito volessero ucciderlo, servendosi di due persone straniere che vivono in un altro appartamento del palazzo.

