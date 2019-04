Pesci, mercoledì inizia il processo: sarà difeso dall'avvocato dei casi Aldrovandi e Cucchi

Federico Pesci, il 46enne imprenditore parmigiano accusato di violenza sessuale e lesioni aggravate ai danni di una ragazza di 21 anni, sarà difeso dall'avvocato Fabio Anselmo, noto alle cronache per essersi occupato, tra gli altri, dei casi di Federico Aldrovandi e di Stefano Cucchi. Il legale ferrarese ha infatti accettato di affiancare i due legali di Pesci, Mario L'Insalata e Antonio Dimichele, che già seguivano la difesa del 46enne. Pesci era stato arrestato il 30 agosto insieme al 53enne nigeriano Wilson Ndu Aniyem con le pesantissime accuse di violenza sessuale e lesioni aggravate, dopo il raccnto di una ragazza di 21 anni, che aveva denunciato abusi nel corso di una nottata all'interno dell'attico dell'imprenditore in via XXIV Maggio a Parma. I due legali avevano già chiesto il patteggiamento per l'imprenditore 46enne ma il Gip aveva detto no, fissando l'inizio del processo per mercoledì 17 aprile.