Sequestro di 11 milioni di euro al gruppo Taddei, i sindacati: "Tutelare i lavoratori"

Dopo il sequestro, da parte della Guardia di Finanza di Parma, di 11 milioni di euro - in conti correnti, quote societarie e unità immobiliari - nei confronti di due cooperative della logistica del gruppo Taddei i sindacati Filt Cgil e Fit Cisl si sono attivati per garantire i posti di lavoro all'interno delle cooperative.

"Apprendiamo dai giornali del sequestro preventivo che sarebbe stato effettuato dalle forze dell’ordine, a fronte di un’evasione fiscale plurimilionaria perpetuata dal gruppo Taddei a danno della collettività tutta. Se quanto pubblicato dovesse essere confermato, ci troveremmo di fronte ad una gravissima situazione che vedrebbe coinvolti quasi un migliaio di lavoratori del nostro territorio tra soci e dipendenti.

Se gli eventi sopra descritti fossero reali le conseguenze negative si ripercuoterebbero soprattutto sui lavoratori che ormai da vari anni sacrificano parte del proprio reddito convinti di contribuire alla sopravvivenza di una “cooperativa storica del nostro territorio”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poiché temiamo che i lavoratori potrebbero perdere non solo le quote sociali versate in anni di sacrifici, ma anche il posto di lavoro, le segreterie territoriali di Filt Cgil e Fit Cisl si sono già attivate e metteranno in atto tutte le azioni possibili per avere garanzie sulla tutela occupazionale e sulla continuità delle retribuzioni. Chiediamo che il gruppo Taddei e i noti committenti per i quali lavora chiariscano fin da subito la vicenda alle Organizzazioni Sindacali Territoriali, alle Istituzioni, alla collettività in quanto direttamente coinvolta".