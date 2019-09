Tragedia in montagna: trovato morto l'anziano 81enne disperso al monte Penna

Tragedia in montagna. L'anziano di 81 anni disperso due giorni fa nella del monte Penna è stato trovato morto. Il corpo dell'uomo è stato trovato verso la mezzanotte di ieri, giovedì 26 settembre all'interno di un canalone, nei pressi del greto del fiume.

Le ricerche si erano interrotte poco dopo le 20 di ieri sera. Intorno alle 23 il telefono del disperso ritorna raggiungibile, a quel punto dal Campo Base iniziano di nuovo a telefonare, ma nessuno risponde. Viene richiesto l’intervento della Marina Militare di Luni per una ricognizione con i visori notturni. L’elicottero NH90 decolla per un sorvolo, ma anche questo tentativo non va a buon fine.

Contemporaneamente alcune squadre escono in ricerca con la speranza di sentire, almeno il suono del cellulare, ma anche questo tentativo non produce risultati. Durante il rientro al Campo Base una squadra composta da due operatori del CNSAS Liguria individua, nella parte terminale di un canalone, molto vicino al greto del fiume il corpo senza vita del disperso. Le operazioni di recupero sono iniziate nella mattinata di venerdì 27 settembre.