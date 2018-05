Tutti a Teatro...MAMMA MIA!

Martedì 5 e mercoledì 6 febbraio 2019, dopo lo strabiliante successo di pubblico nella scorsa edizione di “Tutti a Teatro”, torna con altre due repliche il super acclamato musical cult “MAMMA MIA!”; il titolo di maggiore successo sia della scorsa che della prossima stagione teatrale. È la commedia musicale più amata degli anni 2000 con le mitiche canzoni degli Abba, che a febbraio scorso ha infuocato di entusiasmo il pubblico di Parma al Teatro Regio.

I biglietti in prevendita per gli spettacoli di “Massimo Ranieri” e “Mamma Mia” sono disponibili a partire da martedì 8 maggio – dalle ore 10,00 - presso l’Arci Provinciale di Parma (Via Testi, 4 – PR) e tramite il circuito Ticketone.

Per informazioni: ARCI Parma e CAOS Organizzazione Spettacoli tel. 0521-706214