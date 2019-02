Viaggio nel tempo al Museo Guatelli

“Tutti sono capaci di fare un museo con le cose belle, più difficile è crearne uno bello con le cose umili come le mie”. Sarà una giornata all’insegna della scoperta del territorio Parmense, quella che vivremo insieme ad Antea. La mattina è prevista una rilassante passeggiata all’interno del Parco Regionale Fluviale del Taro, tra pioppi secolari, uccelli selvatici, aironi, martin pescatori, e tanti aneddoti sulla natura e sulla storia del fiume Taro. Il pomeriggio è prevista una speciale visita guidata all’interno del Museo Ettore Guatelli. La sua casa nel tempo si è fatta opera d’arte. Ettore ha iniziato un dì a raccogliere tutti gli oggetti del lavoro dell’uomo in pianura e ha cominciato ad appenderli in casa come quadri, ricreando un ambiente di suggestiva magia e di alto valore simbolico. Con Antea vedremo gli ambienti in cui questi oggetti di uso quotidiano trovavano il loro significato, mentre nel Museo li vedremo in ogni angolo, su ogni muro, fin dove l’uomo può spaziare lo sguardo Ettore ci ha sistemato un suo oggetto.

Lungo il cammino in Natura previsto per la mattina, Antea ci racconterà anche di Bernardo Bertolucci, importante regista del secolo appena trascorso, che proprio a Parma ha ambientato uno dei suoi fil più famosi: Novecento. Bertolucci riuscì a dipingere un quadro fedele della vita contadina del passato, i cui scampoli ritroveremo il pomeriggio al Museo che è la casa natale di Ettore Guatelli. Sarà un vero e proprio viaggio nel tempo: ritroveremo antichi sapori e mestieri del passato, storie di vita e racconti che sanno di nostalgia e leggenda.



PROGRAMMA



Quando: SABATO 23 MARZO 2019



Ritrovo: ORE 9:45 presso il parcheggio della Corte di Giarola, Collecchio (PR). Indirizzo: Strada Giarola, 9, 43044 Collecchio PR.



Rientro previsto per le ore 17 circa.



Difficoltà: T (Turistico, facile) Terreno ben tracciato e sentiero per lo più ampio, a sfondo in terra battuta oppure acciottolato.



Dislivello: nullo



Lunghezza: 5 km



Per chi è adatta: La gita non presenta particolari difficoltà ed è perciò adatta a coloro che vogliono fare una passeggiata rilassante. L’itinerario è ideale anche per i ragazzi dai 7 anni di età. I minori di 18 anni devono essere accompagnati da un adulto. Per la tipologia di tematica proposta è sconsigliata la partecipazione con i cani.



Equipaggiamento obbligatorio: Scarponi/scarponcini da Trekking con suola Vibram, pile o maglioncino, borraccia, pranzo al sacco, giacca o mantellina impermeabile. Facoltativo: bastoncini da trekking.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

15€ Adulti e ragazzi dai 12 anni;

10€ Bambini e ragazzi dai 7 fino a 11 anni;



La quota comprende l’accompagnamento per tutta la durata della giornata di Antea Franceschin – Guida Ambientale Escursionistica, l’ingresso al Museo Guatelli, la visita guidata all’interno delle stanze del Museo Guatelli prevista per il pomeriggio. La quota NON COMPRENDE il viaggio da e per il punto di partenza nè il pranzo al sacco.



Annullamento: La gita viene confermata con un minimo di 5 partecipanti. La gita verrà annullata solo in caso di forte maltempo entro le ore 18 del giorno precedente la gita.



La partecipazione all’escursione comporta l’accettazione del Regolamento d’escursione.

ISCRIZIONI

Antea +39 3480725255 oppure mail antea@controventotrekking.it



Numero massimo di partecipanti 30. Termine Iscrizioni: entro e non oltre le ore 18 di venerdì 22 marzo 2019.