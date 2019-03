I Consorzi di bonifica aderiscono a Fridays for future

L’ANBI Emilia Romagna e tutti i Consorzi di bonifica associati - da sempre in prima linea nella valorizzazione, gestione e difesa della risorsa idrica - aderiscono alla manifestazione #fridaysforfuture offrendo il loro solido contributo di esperienza maturata quotidianamente sul campo laddove ricerca scientifica, innovazione tecnologica e rispetto dell’habitat rappresentano, nel concreto, un primo antidoto nell’affrontare il problema universale delle gravi ripercussioni del mutamento del clima. Nella giornata di oggi ogni Consorzio, pur adempiendo alle diverse mansioni, si è ritagliato un minuto di tempo da dedicare a questo fondamentale tema che riguarda tutte le comunità e per testimoniare direttamente la loro vicinanza a quei giovani che in tutto il manifestano ogni venerdì per una causa assolutamente rilevante.

