IrenGo, la nuova linea di mobilità elettrica firmata Iren

Arriva a Parma un nuovo progetto di mobilità elettrica sostenuto dal gruppo Iren: in linea con quanto previsto dal piano industriale 2018-2022, la multiutility ha lanciato IrenGo, una nuova linea dedicata alla e-mobility che si colloca all’interno delle quattro linee strategiche portanti del piano di sviluppo, ovvero innovazione trasversale, sensibilità ambientale, investimenti a valore aggiunto e centralità del cliente-cittadino. Sostenuto da un importante piano di investimenti, il progetto IrenGO prevede in una prima fase la sostituzione con mezzi elettrici del 10% della flotta dedicata alla raccolta dei rifiuti e del 25% della flotta leggera aziendale da portarsi a termine nell’arco del prossimo biennio. Per Parma sono previsti 60 mezzi elettrici, di cui 28 in inserimento nel biennio 2018-2019. Complessivamente in Emilia (Parma – Piacenza – Reggio Emilia): 165 mezzi elettrici, di cui 65 in inserimento nel biennio 2018-2019.

Alla conferenza stampa di presentazione, che ha visto anche l'esibizione dei veicoli in piazza Garibaldi, sono intervenuti il sindaco Federico Pizzarotti, l'assessora alle Politiche di sostenibilità ambientale Tiziana Benassi e, per il Gruppo Iren, il vicepresidente Ettore Rocchi, l’amministratore delegato Massimiliano Bianco e l’Amministratore delegato di Iren Mercato Gianluca Bufo.

“Si tratta di un progetto importante per tutta la città – ha esordito il sindaco Pizzarotti – in sintonia con il percorso che come Amministrazione Comunale perseguiamo in tema di e-mobility a Parma. Aumentare e migliorare la gamma di servizi di mobilità elettrica significa far avvicinare sempre più i cittadini ad essi”. “Affrontare il tema complesso dello sviluppo sostenibile – ha sottolineato l'assessora Benassi – significa dover costruire una progettualità a 360° che ne consideri le tante sfaccettature. La forza di questo progetto risiede proprio nella capacità di integrare e mettere in relazione i vari aspetti complessi in tema di e-mobility”. Il vicepresidente del Gruppo Iren Ettore Rocchi, insieme all’amministratore delegato

Massimiliano Bianco e all’Amministratore delegato di Iren Mercato Gianluca Bufo hanno presentato il progetto nei suoi dettagli, mettendo in luce come si collochi nell'attività complessiva di Iren, attenta a sviluppare e migliorare i servizi innovativi oltre a quelli tradizionali. A progetto completato, saranno 400 i veicoli elettrici di ultima generazione da utilizzare per le attività operative nei territori di riferimento del Gruppo.

Il settore ambientale sarà inoltre interessato dall’acquisto di 360 mezzi elettrici leggeri dedicati ai servizi di igiene del suolo e di raccolta rifiuti. Per la mobilità dei dipendenti del Gruppo sono previste 25 city car elettriche che saranno affiancate da 22 e-bike collocate presso le principali sedi aziendali. I siti Iren saranno inoltre attrezzati con circa 300 punti di ricarica (ad oggi già 30 operativi sulle sedi di Torino) per rispondere alle esigenze energetiche della flotta interna. I nuovi mezzi contribuiranno al miglioramento della qualità dell'aria nei contesti urbani in cui si troveranno quotidianamente ad operare, ad ulteriore testimonianza dell’attenzione del Gruppo per il territorio e per i valori della sostenibilità ambientale.

Il progetto IrenGO è sostenuto anche da un importante piano commerciale per i clienti con un’offerta full service di servizi di mobilità elettrica: clienti consumer e piccole e medie imprese, grandi aziende con flotte interne e strutture alberghiere, pubbliche amministrazioni. Ad oggi sono state installate le prime wall box (apparecchi per la ricarica) presso abitazioni private; sono stati avviati tavoli di lavoro con amministrazioni pubbliche per definire il posizionamento di stazioni di ricarica su strada e in luoghi privati aperti al pubblico; in particolare a Parma, Iren sta studiando il potenziamento e lo sviluppo della già esistente rete di colonnine di ricarica per i cittadini.

In altri Comuni, come Vercelli, Iren è impegnata nell’implementazione di una rete di ricarica pubblica. Sono stati sottoscritti i primi accordi per l’installazione di colonnine di ricarica presso alberghi nella regione Liguria ed è stato definito un accordo con l’Associazione degli Industriali di Novara (AIN) per l’elettrificazione della sede e della flotta interna; è stato formalizzato inoltre un accordo con una primaria azienda dell’automazione e della logistica per posizionare sistemi di ricarica presso la sede di Parma. Diverse altre attività sono in corso di attivazione, tra cui in particolare un servizio di e-bike dedicato ai visitatori di Palazzo Ducale a Genova. La proposta spazia da servizi di analisi preventiva alla definizione di offerte commerciali vantaggiose per la fornitura a noleggio di una vasta gamma di veicoli elettrici, incluse le e-bike. Il cliente sarà supportato nell’installazione e manutenzione di infrastrutture di ricarica e nell’implementazione di sistemi per il monitoraggio e il controllo dei consumi. Inoltre saranno messi a disposizione servizi evoluti di assistenza e mobile app per la geolocalizzazione dei mezzi e delle colonnine di ricarica.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.irengo.it , dove saranno inserite informazioni e dettagli riguardo l’offerta e-mobility del Gruppo. Tutte le attività sono sostenute da azioni di marketing territoriale e da attività di education e promozionali (couponing, programmi di loyalty, test drive su strada...).Inoltre i prodotti e i servizi di e-mobility saranno forniti con energia elettrica a totale produzione green derivante dalle centrali idroelettriche del Gruppo Iren.

In questo contesto Iren ha sponsorizzato la sesta edizione di “Vento bici tour”, la pedalata ecologica lungo il fiume Po che è partita il 25 maggio da Torino ed è arrivata a Venezia lo scorso 3 giugno: 2 biciclette IrenGo hanno aperto e chiuso la carovana dei ciclisti.