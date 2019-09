"Una storia di secoli a difesa del territorio": il Consorzio di Bonifica incontra Confartigianato

“Il Consorzio della Bonifica Parmense. Finalità, obiettivi, progetti. Una storia di secoli ma ancora attualissima nella difesa e nella messa in sicurezza del territorio”. È questo il titolo di una giornata, che si è svolta nei giorni scorsi nella sede di Confartigianato, per riflettere sul ruolo attivo ed attuale del Consorzio della Bonifica Parmense nella difesa e nella messa in sicurezza del territorio, oltre che come preziosa risorsa per l’agricoltura.

Il Presidente del Consorzio della Bonifica Parmense Luigi Spinazzi, il Direttore Generale Fabrizio Useri, ed alcuni tecnici, tra cui l’ingegner Daniele Scaffi, il geometra Corrado Dodi e Luigi Arduini, hanno incontrato il Vicepresidente nazionale di Confartigianato Imprese Marco Granelli e il Presidente provinciale di Confartigianato Parma Leonardo Cassinelli, insieme ai dirigenti e i tecnici dell’associazione, nella sala del Consiglio di viale Mentana. L’approfondimento, che si è concentrato anche sulle nuove opere realizzate dal Consorzio e su quelle in programmazione, ha toccato varie tematiche.

Dopo i saluti dei due presidenti Cassinelli e Spinazzi e la presentazione delle attività del Consorzio ad opera del direttore Useri, che ha spiegato in dettaglio le attività di manutenzione dei canali e i controlli della qualità delle acque, si è passati alla descrizione degli interventi straordinari: l’ingegner Scaffi ha aggiornato sulla programmazione dei lavori imminenti; il geometra Dodi ha invece illustrato il regolamento di Polizia Idraulica. Infine è stato illustrato anche l’Archivio storico documentale dei corsi d’acqua del parmense, realizzato dal Consorzio, che è ora ospitato nei locali dell’Archivio di Stato di Parma. Le attività formative per le scuole invece, hanno coinvolto più di 1.500 ragazzi e ragazze sui temi del ciclo dell’acqua e del ruolo del Consorzio della Bonifica Parmense.