Pizzarotti attacca Salvini: "Ormai è solo un frontman, al suo elettorato piace il contesto da bar"

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 31 ottobre, il centro storico sarà blindato per l'arrivo di Matteo Salvini, che sarà al Gavanasa di via Farini alle ore 18, per un aperitivo insieme alla candidata del centrodestra per la presidenza della Regione Emilia-Romagna Lucia Bergonzoni. Abbiamo chiesto al sindaco di Parma e presidente di Italia in Comune Federico Pizzarotti la sua opinione sull'arrivo della leader della Lega nel pomeriggio.

Sindaco, oggi è una giornata importante per Parma perchè arriva Salvini che ha detto di volersi riprendere l'Emilia partendo da Parma. Come risponde?

"Intanto come battuta non è un giorno importante ma è una rogna in più, un giorno importante sarà per esempio quando il presidente Mattarella inaugurerà Parma capitale della cultura. Oggi Salvini invece di fare il senatore fa solamente il frontaman: non so se lo vedono mai in Senato è sempre in giro a fare pubblicità, aldilà dei risultati che deve avere, servirebbe una coerenza che qualcuno la notasse. Oggi sarà a Parma nel contesto legate ai bar, come al Papete: evidentemente al suo elettorato piace. A me piacciono le persone che lavorano, che sono concrete e meno glamour ma che magari portano a casa dei risultati".

Il presidente della Regione Bonaccini ha detto che spera nella sua presenza all'interno della coalizione di centro sinistra per le elezioni regionali...

"Io l'ho detto più volte: lo speriamo è dipendente da cosa faranno e dall'atteggiamento che tengono con i 5 Stelle, a cui ancora oggi viene tesa la mano, dopo che hanno preso tanti schiaffi. Capisco e condivido l'ottica di voler dialogare con tutti. Io però sono abituato che la seconda mano tesa che non viene tesa io non la tendo più. Spero che Bonaccini chiuda definitivamente questa mano e che magari si possa veramente ragionare di cosa fare insieme".