Paura lungo l'A15: auto distrutta dalle fiamme

Paura verso le ore 22 di giovedì 21 marzo lungo l'autostrada A15, tra i caselli di Fornovo e di Borgotaro. Per cause in corso di accertamento una Bmw ha preso fuoco mentre stava percorrendo la strada all'altezza del chilometro 32 Sud. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche l'ambulanza e l'auto infermieristica della Croce Verde di Fornovo.

Mentre gli operatori del 115 hanno spento le fiamme gli agenti della polizia stradale hanno gestito il traffico in zona. Le due persone a bordo non hanno riportato ferite gravi: dopo essere state visitate hanno rifiutato il trasporto in ospedale.