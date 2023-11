Auto esce di strada lungo la tangenziale di Fidenza: due ragazze ferite. Una incastrata nell'abitacolo: è gravissima

Grave incidente stradale nella notte tra martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre lungo la tangenziale di Fidenza. Per cause in corso di accertamento una Fiat Panda con a bordo due ragazze è uscita di strada. In conseguenza del violento impatto con il guardrail le due occupanti sono rimaste gravemente ferite. Sul posto i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Una è stata portata all'ospedale di Vaio di Fidenza dell'ambulanza della Croce Rossa di Fidenza in condizioni di media gravità mentre la seconda è stata estratta dalle lamiere dell'auro dai vigili del fuoco e trasportata d'urgenza dell'ambulanza con l'infermiere di Fidenza nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto anche l'automedica.

IN AGGIORNAMENTO