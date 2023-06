Paura a Lesignano, esce di strada con la moto: grave in ospedale

Grave incidente stradale poco dopo le ore 14 di sabato 24 giugno a Lesignano de Bagni. Il conducente di una moto è uscito di strada senza coinvolgere altri veicoli. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia locale. Sul posto l'ambulanza e l'automedica del 118: gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure al motociclista per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'uomo avrebbe riportato ferite di media gravità e non sarebbe in pericolo di vita.