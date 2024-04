Auto si schianta contro una pianta: ferito in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato poco prima di mezzanotte lungo via Spezia, in località Stradella. Secondo le prime inforrmazioni un'auto si sarebbe schiantata contro una pianta all'altezza della sala slot Roysl Vegas. Il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, per cause in corso di accertamento. Sul posto i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.

IN AGGIORNAMENTO