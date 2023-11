Giornata di incidenti tra Parma e provincia in questa domenica. Nel tardo pomeriggio a Lemignano, lungo via Spezia si è verificato un tamponamento tra due auto. Un uomo ha riportato ferite di media gravità, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore a Parma. L'incidente ha causato lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. Indagini in corso per stabilire cause e dinamica dell'incidente.