Travolta mentre attraversa la strada sulle strisce in via Emilia est: muore un’anziana

Tragedia stasera sulle strade della città. Una 70enne è morta dopo essere stata investita da un'auto in via Emilia est intorno alle 20.20, all'altezza del civico 21. La conferma del decesso arriva da fonti della Polizia locale secondo cui la donna è deceduta durante il trasporto in ospedale. Stando alle prime sommarie informazioni sembra che la donna sia stata investita mentre stava attraversando le strisce pedonali, ma saranno le indagini ad accertare il tutto.



Sul posto dell'incidente la Polizia locale e il 118, con i soccorritori che stavano transportando in Rrianimazione la donna.

Quando i soccorsi sono arrivati per prestare le prime cure, l'anziana non era cosciente. Sembra che l'impatto l'abbia scaraventata dall'altro lato della strada, facendola finire poi su un marciapiede.

Sono immediatamente scattate le indagini nel tentativo di ricostruire l'accaduto. Presenti anche alcuni testimoni che avrebbero visto l'impatto e che avrebbero chiamato i soccorsi.