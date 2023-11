Auto esce di strada lungo la provinciale di Tabiano Bagni: conducente ferito

Nel pomeriggio di mercoledì 22 novembre un'auto è uscita di strada mentre stava percorrendo la strada provinciale che porta verso il centro abitato di Tabiano Bagni, nel comune di Salsomaggiore Terme. L'incidente è avvenuto verso le ore 14.30. Sul posto l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Salsomaggiore con l'infermiere che ha valutato che le condizioni del conducente, rimasto ferito, non necessitavano del trasporto in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli: le cause dell'uscita di strada sono in corso di accertamento.