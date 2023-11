Auto fuori strada a Bedonia nella notte: interviene l’elisoccorso, un ferito in gravi condizioni

Auto fuori strada a Bedonia: grave l'automobilista al volante, adesso ricoverato all'ospedale di Parma. L'incidente si è verificato ieri notte, quando per cause in corso di accertamento, un'auto è andata fuori strada. Le condizioni del conducente sono apparse subito gravi tanto che si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso, che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore in gravi condizioni.