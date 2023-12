Auto fuori strada tra Cortemaggiore e Busseto: morto anche il marito 81enne

Purtroppo non ce l'ha fatta l'uomo che nel pomeriggio del 26 dicembre era rimasto coinvolto nel gravissimo incidente stradale avvenuto a San Martino in Olza, vicino a Cortemaggiore, e nel quale aveva perso la vita sua moglie, Giuliette Varini di 81 anni. Giuseppe Santi, anche lui 81enne di Fiorenzuola, è morto nella notte nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma dove era stato trasportato in volo d'urgenza in eliambulanza. Poco prima l'auto sulla quale viaggiavano i due anziani coniugi era finita fuori strada schiantandosi contro un ponticello di cemento. La donna era deceduta sul colpo a causa dei gravi traumi.