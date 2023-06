Incidente stradale a Fontevivo oggi pomeriggio, 25 giugno: un'auto è finita nel canale da sola.

L’incidente si è verificato intorno alle 14.30 in strada Mulino di Bellena. Ferito il conducente, trasportato in ospedale con ferite di media gravità.

Sono intervenuti l’Ambulanza cri di Pontetaro, l’Automedica San Secondo, Eliparma, 115 , 115 gru. La dinamica è in corso di accertamento.