Ciclista cade sull'asfalto a San Rocco di Busseto: grave in ospedale

Una ciclista è caduta sull'asfalto nella mattinata di sabato 14 ottobre mentre si trovava in località San Rocco di Busseto. Non è chiaro se abbia fatto tutto da solo o se nell'incidente siano rimasti coinvolti altri veicoli. La donna, trovata ferita in strada, è stata soccorsa dagli operatori del 118 che l'hanno trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, dove averla sottoposta alle prime cure sul posto. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato ferite di media gravità e non sarebbe in pericolo di vita.

