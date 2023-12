Due pedoni investiti sulle strisce in via Volturno: trasportati in ospedale

Momenti di paura alle ore 21 di sabato 16 dicembre per due pedoni che sono stati investiti da un'auto mentre stavano attraversando le strisce pedonali di via Volturno a Parma. Secondo le prime informazioni le due persone sarebbero state urtata da un veicolo in transito lungo la via ed avrebbero riportato ferite di media gravità. Sul posto i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ai pedoni per poi trasportarli al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, oltre alla polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge.