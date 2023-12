Felino, auto finisce nel fosso: due feriti in ospedale

Grave incidente stradale nella serata di domenica 17 dicembre a Poggio Sant'Ilario, frazione del comune di Felino. Per cause in corso di accertamento un'auto è finita nel canale mentre stava percorrendo la strada. Le due persone che erano all'interno sono rimaste ferite, fortunatamente non in modo grave. Sul posto i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.