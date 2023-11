Ciclista investito stamattina, 1 novembre, intorno alle 9 in strada Santa Margherita a Fidenza. Secondo le prime sommarie ricostruzioni l'auto coinvolta nell'incidente non si sarebbe fermata lasciando il ciclista ferito per terra. Il ciclista è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Parma riportando ferite di media gravità.