Fidenza, tangenziale bloccata a causa di un incidente: mezzo pesante uscito di strada

Incidente in tangenziale a Fidenza, all'altezza della zona dove sorge il supermercato Aldi. Per cause ancora in corso d'accertamento, l'autista del mezzo pesante ha perso il controllo, oltrepassando il guardrail e finendo nella scarpata. L'Anas chiuderà la tangenziale SS9 (dal cavalcavia ferrovia, per chi proviene da Parma) per favorire l'operazione di rimozione, stimata in 2/3 ore. La chiusura dovrebbe avvenire dopo le 13.00, dopo chiusura scuole. Tutti i mezzi provenienti da Parma diretti verso A1 dovranno attraversare Fidenza (ex circonvallazione) fino all'uscita di Fidenza verso Piacenza, quindi rientrare in tangenziale verso Parma e proseguire sulla SP12 e quindi A1.

Tutti i mezzi provenienti da Piacenza diretti verso Parma dovranno attraversare Fidenza (ex circonvallazione). Previste code e disagi su tutto l'asse di attraversamento e viabilità laterale.