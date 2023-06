Fontanellato, ciclista investito da un’auto: grave al Maggiore

Ciclista investito da un'auto a Fontanellato. L'impatto si è verificato stamattina, 25 giugno, in via Ghiara Sabbioni. Per cause in corso di accertamento l'uomo in sella è stato investito da un 'auto poco prima delle 7. Sul posto l'automedica e l'ambulanza del 118.

Il ciclista è stato trasportato all'ospedale Maggiore per le ferite riportate, giudicate di media gravità.