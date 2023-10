Fornovo, tamponamento tra quattro auto: un ferito

Mattinata di incidenti in provincia di Parma. A Fornovo, in via Nazionale, un tamponamento ha coinvolto 4 auto intorno alle 9:00. Uno dei conducenti ha riportato ferite di media gravità ed è stato trasportato al Pronto Soccorso. Nel quartiere La Bionda a Fidenza, un auto e una bici si sono scontrate con l'uomo alla guida della sua due ruote che ha riportato ferite giudicate dai sanitari del 118 di media gravità.