Due auto si ribaltano in A1, sette feriti tra cui tre bambini. Sette chilometri di coda

Incidente in A1 nel pomeriggio del 1 settembre in direzione Bologna al chilometro 85 tra Fiorenzuola e Fidenza. Per cause al vaglio della Polstrada si sono ribaltate due auto verosimilmente dopo essere venute in contatto. Il bilancio è di sette feriti: 3 bambini e 4 adulti. Immediati sono scattati i soccorsi, giunti sul posto con l’auto infermieristica del 118 dell’Ospedale di Fiorenzuola e due ambulanze (Pubblica Assistenza di Cortemaggiore e della Pubblica Assistenza della Val D’Arda). I feriti dopo aver ricevuto le cure necessarie sul posto, sono stati condotti per accertamenti al pronto soccorso di Fidenza: nessuno versa in gravi condizioni.

AUTOSTRADE - Sulla A1 Milano-Napoli, tra Fiorenzuola e Fidenza, in direzione di Bologna, il traffico è bloccato per un incidente avvenuto all'altezza del km 85, che ha visto il coinvolgimento di due autovetture ribaltate. Per effetto del provvedimento si registrano 7 chilometri di coda, con tendenza all'aumento. In direzione opposta verso Milano si è formata una coda di 6 chilometri per curiosi. In alternativa, consigliamo di uscire a Piacenza sud e dopo aver percorso la statale 9 Emilia rientrare in autostrada a Fidenza. Percorso inverso per chi è diretto verso Milano si consiglia di uscire a Fidenza e rientrare in autostrada a Fiorenzuola, percorrendo la SS9 via Emilia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso