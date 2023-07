Paura all'alba in A1, auto si schianta contro il guardrail a Fidenza: un ferito grave. Cinque chilometri di coda

Grave incidente stradale nelle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 31 luglio, lungo l'autostrada A1 in direzione Bologna. Per cause in corso di accertamento un'auto si è schiantata contro il guardrail in corrispondenza del chilometro 85 Sud. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, l'ambulanza e l'automedica, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni il conducente dell'auto, che avrebbe riportato ferite di media gravità, sarebbe stato trasportato all'Ospedale Di Vaio di Fidenza. Non sarebbe in pericolo di vita. In conseguenza dell'incidente si sono formati cinque chilometri di coda tra i caselli di Fidenza e di Parma.

IN AGGIORNAMENTO