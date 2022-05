Paura in A1, auto tampona un camion e si schianta contro il guardrail: ferito grave al Maggiore

Grave incidente nella serata di ieri, lunedì 30 maggio, lungo l'autostrada A1, all'altezza del casello di Fidenza. Per cause in corso di accertamento un'auto ha tamponato un camion e si è poi schiantata contro il guardrail. Il conducente è rimasto ferito seriamente ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore, dove si trova ricoverato nell'area rossi.

Secondo le prime informazioni lo scontro sarebbe avvenuto all'altezza del chilometro 88 in direzione Milano poco prima delle ore 22. L'auto, dopo aver tamponato il camion che la precedeva, ha finito la sua corsa contro il guardrail. Il conducente è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i sanitari dell'ambulanza infermieristica di Fidenza che hanno soccorso il conducente, per poi trasportarlo in ospedale. Sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente, oltre alla polizia stradale, che ha effettuato i rilievi previsti per legge. Il ferito avrebbe riportato un grave trauma facciale.

IN AGGIORNAMENTO