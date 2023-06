Paura in A1, si schianta contro un camion all'altezza di Fidenza: 40enne gravissima al Maggiore

Terribile scontro a Fidenza, alle 19:20 di martedì 20 giugno, all'altezza del chilometro 89. Per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto e un camion sono rimasti coinvolti in uno schianto. L'auto è finita sotto il mezzo pesante, la conducente è stata trasportata d'urgenza all'Ospedale di Parma con ferite gravissime. È ricoverata nel reparto di Rianimazione. Sul posto i sanitari del 118 per i primi soccorsi, in attesa delle forze dell'ordine chiamati a ricostruire l'accaduto.

Secondo le prime informazioni per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Parma, una Suzuki Ignis che viaggiava verso Parma ha tamponato violentemente un autoarticolato che la precedeva, finendo con tutta la parte anteriore sotto il rimorchio. A causa dell’impatto la donna alla guida, una 40enne, è rimasta ferita gravemente, riportando un trauma cranico e perdendo anche conoscenza.

Immediati sono scattati i soccorsi - giunti sul posto con l’autoinfermieristica del 118 di Fiorenzuola, l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Valdarda e l’elisoccorso di Parma - che hanno estratto la donna ferita dall'abitacolo distrutto. Per mettere in sicurezza i mezzi sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola. La donna è stata trasportata con l’ambulanza, assistita dall’équipe medica dell’elisoccorso, fino all’ospedale Maggiore di Parma per il suo immediato trasferimento nel reparto di Rianimazione.

IN AGGIORNAMENTO