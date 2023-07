Auto tampona camion lungo l'autostrada A1: due ragazze di 16 e 19 anni in ospedale

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì 3 luglio, verso le ore 7.30 lungo l'autostrada A1, all'altezza del casello di Fidenza. Secondo le prime informazioni un'auto avrebbe tamponato un camion mentre si trovava all'altezza del chilometro 79 Nord, in direzione Milano. A bordo dell'auto c'erano due sorelle di 16 e 19 anni, che sono rimaste ferite. Sul posto è arrivata l'ambulanza infermieristica di Fidenza, oltre agli agenti della polizia stradale. Fortunatamente le due ragazze hanno riportato solo ferite lievi: sono state trasportate all'Ospedale di Vaio di Fidenza per accertamenti. In seguito all'incidente si sono formati sette chilometri di coda lungo il tratto interessato.