Roulotte si ribalta all'alba in A1, ferito incastrato nell'abitacolo: è grave

Grave incidente stradale nelle prime ore della mattinata di domenica 16 luglio lungo l'autostrada A1 tra Fidenza e il bivio per l'A15. Per cause in corso di accertamento alle ore 6.45 una roulotte si è ribaltata in corrispondenza del chilometro 101 in direzione Bologna.

Il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, l'ambulanza infermieristica di Fidenza, oltre ai vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi previsti per legge per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio che non avrebbe coinvolto altri veicoli. Gli operatori del 115 hanno lavorato per liberare il ferito incastrato. Il personale sanitario ha poi trasportato il conducente al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero di media gravità.

Alle ore 8 sull’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Fidenza e l'allacciamento con l'A15 si registrano 8 chilometri di coda verso Bologna a causa di un incidente avvenuto al km 101 con coinvolta un'autovettura che trainava un carrello.

Sul luogo dell'evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia, attualmente si circola su una corsia verso Bologna. Agli utenti provenienti da Milano e diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Fidenza e rientrare a Parma Ovest.